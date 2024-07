1 z 6

Za nami 10. sezon „Barwy szczęścia”. Jakie są wyniki oglądalności serialu TVP2? W okresie od 22 sierpnia 2016 roku do 9 czerwca oglądało go 3,30 mln osób (3,48 mln oglądało serial w zeszłym roku). Jak podają "Wirtualne Media", produkcja straciła 180 tys. widzów względem poprzedniego sezonu, ale i tak "Barwy szczęścia" są liderem w swoim paśmie. A do tego mają spore wpływy z reklam, które wyniosły 126,18 mln zł!

A który odcinek był najlepiej oglądany w roku? Najchętniej oglądany odcinek obyczajowej produkcji wyemitowano 6 grudnia ub.r. Przed telewizorami zgromadził on 4,12 mln oglądających.

Producenta serialu cieszą najnowsze wyniki i jest pewien, że to z powodu zmian obsadowych.

- W tym sezonie zdecydowaliśmy się na duże zmiany obsadowe i wątkowe w „Barwach szczęścia”, które - jak widać po wynikach oglądalności - przypadły widzom do gustu - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Tadeusz Lampka, producent serialu. - Nasz serial od 10 lat utrzymuje pozycję lidera, zwiększając dystans w stosunku do konkurencji. Niezmiernie cieszymy się z zaufania, jakim codziennie obdarzają nas widzowie - dodaje - czytamy na portalu Wirtualnemedia.pl

