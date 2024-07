Film na wieczór trzeba wybrać z rozwagą, tak by żaden z partnerów nie czuł się rozczarowany. Najbardziej popularne są komedie oraz filmy romantyczne. Jednak dużym uznaniem cieszą się również horrory, dramaty, thrillery i filmy science-fiction.

Wspólnie spędzony wieczór pozwoli się odprężyć i rozluźnić partnerom w trakcie lub po ciężkim tygodniu w pracy bądź na uczelni. Warto urządzić wspólny seans, aby poczuć bliskość i radość z możliwości przebywania z drugą osobą.

Jak wybrać film na wieczór?

Wybierając film na wieczór we dwoje, należy wybrać rozwiązanie kompromisowe. Jeśli chłopak lubi horrory, a dziewczyna dramaty, warto poszukać kompromisu, np. obejrzeć zwiastuny filmów i wybrać taki, który spodoba się obojgu. Należy również wybrać wieczór, kiedy żaden z partnerów nie będzie miał innych obowiązków, tak by można było się odprężyć w trakcie seansu. W czasie zaplanowanego wieczoru filmowego można podłączyć głośniki, zrobić popcorn lub zapalić świeczki, tworząc idealny nastrój do oglądania.

Dobry film na wieczór - komedia

Dobrym pomysłem na filmy dla dwojga są komedie. Dzięki nim para może się odprężyć i cieszyć się wspólnie spędzonym czasem. Najpopularniejsze są komedie amerykańskie („Kac Vegas”, „Sąsiedzi”), francuskie („Plotka”, „Nietykalni”) oraz włoskie („Moje wielkie, greckie wesele”, „Jak Bóg da”). Popularne są równie romantyczne filmy z elementami komedii („To właśnie miłość”, „Amelia”), a także bajki („Shrek”, Sausage Party”).

Film na wieczór we dwoje - dramat, thriller, horror

Filmy dla dwojga, które są również często wybierane, to dramaty, thrillery i horrory. Wzbudzają emocje i pozwalają zbliżyć się do siebie partnerom. Dotyk ukochanej osoby (uścisk dłoni, przytulenie się) może nas uspokoić w trakcie thrilleru czy horroru („Ouija”, „Dziewczyna z pociągu”). Dramaty („Pokuta”, „Lion. Droga do domu”) także wywołują uczucia (np. strachu i niepewności), o których można porozmawiać po zakończonym seansie.

Film dla dwojga - filmy fantastyczne i science-fiction

Filmy fantastyczne („Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”, filmy z produkcji Marvela - „Dr Strange, „Avengers”) oraz science-fiction („Matrix”, „Interstellar”) to idealna propozycja dla par, które lubią tego typu kino. Można wybrać tytuł, którzy partnerzy bardzo lubią i poszukać w nim nowych wartości lub cytować ulubione dialogi.