W "Barwach szczęścia" okazuje się, wiele postaci ma talenty muzyczne. Hubert Pyrka od lat zajmuje się swoim zespołem i serialowymi artystami... A tym razem swoje talenta ujawni Gawron, czyli denerwujący wszystkich sąsiad Rysiek.

Sebastian Stankiewicz, który wciela się w postać Gawrona razem z serialową Żabcią - Hanną Klepacką, stworzyli zespół "ParaBara" i nagrali pierwszy kawałek pod tytułem: "Petarda - Jutra Nie Ma".

Posłuchajcie piosenki i oceńcie czy to bardziej disco polo czy rock polo jak twórczość Sławomira? Jak wiadomo, artysta też ma się pojawić razem z żoną w serialu!

Jak doszło do tego, że Sebastian i Hanna Klepacka połączyli siły?

Disco polo w Barwach szczęścia?

On umie śpiewać, ona pisze muzykę. W "Barwach szczęścia" grają parę, która przeżywa różne miłosne perypetie. Podczas jednej z przerw, po kolejnej zagranej scenie rozstania, ona zażartowała, że tę miłość to już tylko jakaś serenada może uratować, on odparł, że chętnie taką zaśpiewa. I tak od słowa do słowa powstał przebój PETARDA: JUTRA NIE MA i zespół ParaBara. Muzycznie ten zespół wymyka się łatwej kategoryzacji. Dla jednych będzie muzyką taneczną, dla innych popem, a dla trzecich disco polo czy rock polo jak to zwykło się ostatnio mówić.

A Wy do której kategorii muzycznej zaliczacie ten kawałek?

Czy myślcie, że teraz serialowy Gawron zacznie robić karierę disco polo razem z Żabcią? Produkcją teledysku zajęła się firma MTL Max film czyli ta sama co produkuje serial "M jak Miłość", więc wszystko jest możliwe!

Gawron i Żabcia, będą gwiazdami disco polo?

Lubisz wątek Gawrona i Żabci? W "Barwach szczęścia" po wakacjach będzie się zatem muzycznie działo.