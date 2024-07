Tymczasem „małpa” zjawi się nagle w Biomerze... i zaproponuje Cieślakowi etat! A konkretnie: wspólne badania dla Szwajcarów.

- Poleciłam cię! Wiem, że masz do mnie żal, ale ja nie ukradłam waszych badań, tylko dobrze je sprzedałam… Dostaniesz trzydzieści tysięcy miesięcznie, plus mieszkanie i samochód. Co ty na to? Władek, dzięki mnie jesteś ustawiony!