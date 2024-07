Dziennikarz będzie wściekły i w końcu wyrzuci „adoratorkę” z domu. Pechowo, oboje zobaczy jednak razem Marta (Katarzyna Zielińska)… I od razu Łukasza zaatakuje.

- Jesteś świnia! Kasia w szpitalu, a ty urządzasz schadzki z szefową?!

- Marta, to nie tak…

- Nie pierwszy raz widziałam was razem! Brzydzę się tobą i gardzę za to, co zrobiłeś Kasi!