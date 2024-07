Zapraszamy na kolejny tydzień z „Barwami szczęścia”… Co tym razem wydarzy się w serialu? Czytaj w naszym fotostory. Emisja odcinków 1613-1617 w TVP2 o 20.05.

Hubert (Marek Molak) pokaże bliskim list, który zostawiła Klara (Olga Jankowska) – tuż przed tym, jak porzuciła rodzinę.

„Kochani… To dla mnie trudna decyzja, ale nie nadaję się na matkę. Boję się, że skrzywdzę Marysię. Lepiej to wy się nią zajmijcie. Wiem, że was zawiodłam. Przepraszam.”