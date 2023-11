Przed nami "Nowy rok z "Barwami szczęścia" w nim? Angela (Helena Englert) pozwoli mieszkać ojcu po zerwaniu z Magdą w swoim mieszkaniu. Przez co Roberta (Józef Grzymała) ma idealna wymówkę by mniej w nim przebywać.

Czy Kasia (Katarzyna Glinka) wyjedzie do Dubaju? Stefan zrobi wszysztko by do tego nie doszło.



Zobacz zwiastun nowych 1772-1775 odcinków "Barw szczęścia" - emisja 2-5 stycznia 2018! o @0.05 w TVP2.

