Była jednym z objawień 7. edycji „The Voice of Poland”, a teraz dołączyła do obsady „Barw szczęścia”! W serialu Anna Karwan wciela się w Ulę, która zaprzyjaźnia się z Hubertem (Marek Molak). On wesprze ją w początkach kariery wokalnej, ona jego w opiece nad dzieckiem. Dodatkowo jej utwór, promujący pierwszą solową płytę, trafił do oprawy muzycznej serialu.

Jak Ania Karwan radzi sobie w roli aktorki? O tym przekonacie się oglądając "Barwy szczęścia" - od poniedziałku do piątku o godz. 20:05 w TVP2. A teraz zobaczcie galerię zdjęć Ani w serialu.

