Następnego dnia sportowiec wpadnie za to w poważne kłopoty – przez Julitę (Katarzyna Sawczuk). Dziewczyna postanowi Janickiego odurzyć – tak, by spędził z nią namiętną noc. I przyrządzi dla Darka koktajl owocowy, do którego wrzuci narkotyk… Co wydarzy się dalej?