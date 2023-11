Prawnik przedstawi jej swoją nową dziewczynę: Alinę (w tej roli: Emilia Korsak).

Tymczasem Wilk przemyśli w końcu sprawę, wróci do „ukochanej”… i zacznie Zwoleńskiej grozić!

- To może być również i moje dziecko… Twoja zaprzeczenia nic nie znaczą! Teraz nie mam nic do powiedzenia, ale kiedy dziecko przyjdzie na świat, zrobię badania genetyczne. Jeśli okaże się, że to ja jestem ojcem tego dziecka, zabiorę ci go... Zobaczysz, jeszcze pożałujesz, że mnie poznałaś!

- Chyba już żałuję…

- O, ty jeszcze nie wiesz, na co mnie stać!