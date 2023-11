Bartek pożegnał się z „M jak miłość”! Czy to oznacza, że kolejna gwiazda odchodzi z serialu? Na szczęście pożegnanie dotyczyło zakończenia zdjęć do nowego sezonu i teraz aktorzy mają zasłużone wakacje! Razem z Arkadiuszem Smoleńskim z widzami pożegnał się też Jakub Kucner i Tomas Kollarik. Aktorzy zdradzili, co czeka ich bohaterów po wakacjach! Okazuje się, że w „M jak miłość” znów będzie gorąco! Janek zostanie postrzelony, a Rafał będzie musiał się zmierzyć z kolejnym dramatem!

W jaki sposób Bartek pożegnał się z "M jak miłość"?

Zdjęcia na planie "Emki" powoli dobiegają końca. Kolejni aktorzy żegnają się przed wakacyjną przerwą. Na urlop wybrała się Iga Krefft, Barbara Wypych, a teraz do tego grona dołączył Arkadiusz Smoleński i Jakub Kucner:

- Dzisiaj ostatni dzień na planie przed przerwą wakacyjną - powiedział Bartek z "M jak miłość". - Ale na planie! - dodali Kucner i Kollarik, aby nie było wątpliwości.

Ostatnie sceny, jakie kręcili aktorzy, dotyczą dramatycznych wydarzeń, które zobaczymy w nowym sezonie. Ewa Kasprzyk opublikowała zdjęcia nieprzytomnego Janka, który z raną postrzałową leży w szpitalu. Z kolei na zdjęciu opublikowanym przez Jakuba Kucnera widać, że losy Uli i Bartka znów będą połączone z Sonią, Sobańską, Rafałem i Jankiem. Były Mister Polski zdradził na Instagramie, że wraca na plan 20 sierpnia.

Jak potoczą się losy Rafała granego przez Jakuba Kucnera w "M jak miłość"?

Nowy policjant Rafał, który dołączył do ekipy na posterunku w Lipnicy, początkowo był postacią drugoplanową. Scenarzyści szybko rozwinęli jego wątek. Okazało się, że mężczyzna pochodzi z tej okolicy, jednak nie utrzymuje kontaktu z rodziną. Jego matka popełniła samobójstwo, o co obwinił ojca myśląc, że ten ją zdradzał. Prawda okazała się inna. Ojciec policjanta był pedofilem.

Czy w nowym sezonie "M jak miłość" w życiu Rafała znajdzie się miejsce na szczęście i przystojny policjant zapomni o rodzinnych dramatach?

Arkadiusz Smoleński pożegnał się z widzami

