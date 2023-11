Janek (Tomas Kollarik) w „M jak miłość” po raz kolejny wyląduje w szpitalu! Przystojny policjant znów otrze się o śmierć? Ewa Kasprzyk, czyli serialowa matka Janka, opublikowała na Instagramie zdjęcie z synem. Mężczyzna leży nieprzytomny z raną postrzałową, a przy jego łóżku czuwa Weronika Sobańska i Sonia (Barbara Wypych), która jeszcze niedawno była w nim zakochana. Kto usiłował zabić Janka? Czy ma to coś wspólnego z Ulą (Iga Krefft) i Bartkiem (Arkadiusz Smoleński)?

Janek z "M jak miłość" zostanie postrzelony?

Były narzeczony Uli ma bardzo niebezpieczną pracę. Już kilka razy otarł się o śmierć. Na swoim koncie ma również próbę samobójczą. Okazuje się, że mężczyzna po raz kolejny narazi swoje życie. Już jesienią znów zobaczymy go w szpitalu. Pod zdjęciem z planu, które pokazała Ewa Kasprzyk, aktorka napisała:

MJM krew #i łzy - czytamy na Instagramie gwiazdy.

Wszystko wskazuje na to, że tym razem mężczyzna zostanie postrzelony. Kto to zrobi? Dowiemy się dopiero w nowym sezonie „M jak miłość”, który będzie obfitował z zaskakujące zwroty akcji. Też już nie możecie się doczekać?

Związek Uli i Janka w "M jak miłość"

Wszystko wskazywało na to, że ślub Uli i Bartka zakończy jej relację z Jankiem. Niestety, w zapowiedzi nowego sezonu widać, że tak się nie stanie. Policjant wyjechał z Grabiny po ślubie Mostowiakówny, ale postanowił wrócić i zawalczyć o byłą ukochaną. W pierwszym odcinku po wakacjach zobaczymy, jak Janek całuje Ulę, a ta wcale się nie broni.

Przypomnijmy, że ich związek był udany, dopóki dziewczyna nie poznała Bartka. To on wprowadził w jej życie nowe emocje i rozkochał w sobie. Jednak dziewczyna cały czas nie może zapomnieć o Janku, który z miłości do niej chciał się nawet zabić! Ich losy są cały czas powiązane! Być może za wypadkiem policjanta stoi mąż Uli?!

Związek Janka i Sonii rozpadł się!

