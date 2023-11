3 z 4

Kiedy dziewczynka nie wróci do domu, Rogowscy powiadomią policję i zaczną też poszukiwania na własną rękę. Wszyscy będą starali się znaleźć dziecko, ale to Artur znajdzie asystenta Kisielowej jako pierwszy. Zanim to się stanie, powie do Marysi: