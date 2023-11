Co z powrotem "Rancza"? Od kilku dni pojawiają się dość sprzeczne informacje w temacie. Najpierw "Super Express" zapewnił, że powstaną nowe odcinki kultowej produkcji, kilka dni później Cezary Żak, odtwórca dwóch głównych ról, wszystko zdementował:

Po ostatnich medialnych doniesieniach w sprawie kontynuacji „Rancza” chciałbym ostudzić Państwa apetyty. Otóż wiem od Producenta,że został złożony wniosek do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w sprawie dofinansowania filmu kinowego,do którego scenariusz napisał Andrzej Grembowicz dwa lata temu.Jeśli odpowiedź będzie pozytywna to latem zrobimy ten film.Jeśli nie, film na pewno nie powstanie.

Jeśli chodzi o serial TV nie prowadzi się obecnie żadnych prac z nim związanych.Proszę też nie dawać wiary tabloidom w sprawie obsady bo to tylko spekulacje - napisał Cezary Żak.