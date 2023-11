Jeszcze wczoraj wszystko wskazywało na to, że już wkrótce uwielbiany przez Polaków serial "Ranczo" wróci na antenę. Super Express poinformował, że powstaną nowe odcinki hitu o mieszkańcach wsi Wilkowyje. W najnowszej odsłonie "Rancza" miało zabraknąć zaś Elżbiety Romanowskiej, czyli Joli. Super Express dziś zdradził, że najprawdopodobniej zastąpi ją gwiazda "M jak miłość". Z kolei w sieci pojawił się wpis Cezarego Żaka, serialowego wójta i plebana, który studzi zapał wszystkich fanów produkcji, twierdząc, że nie są prowadzone żadne rozmowy w sprawie powrotu serialu!

Elżbieta Romanowska zyskała ogromną popularność dzięki roli w "Ranczu". W jednym z wywiadów przyznała, że nikt do niej nie zadzwonił w sprawie kolejnego sezonu. Mimo wszystko, i tak nie chciałaby w nim wystąpić.

Myślę, że gdyby była taka opcja, to już by mnie o tym poinformowano. Dla mnie to już jest etap, który się dokonał, teraz czas na nowe wyzwania i pokazać się z innej strony- dziennik cytuje Elżbietę Romanowską.