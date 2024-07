Relacja Julii Wieniawy i Antka Królikowskiego przejdzie kryzys? Tak! Ale na szczęście tylko w serialu! Od niedawna Antoni Królikowski gra w serialu "Na Wspólnej". Gwiazdor wciela się w seksownego nauczyciela fizyki, który flirtuje z Dorotą. W tej roli Julia Wieniawa, prywatnie partnerka Królikowskiego. W serialu jednak nastąpi zwrot akcji, przez który możemy nie zobaczyć już aktora w "Na Wspólnej".

Kryzys w relacji Antka Królikowskiego i Julii Wieniawy?

O co chodzi tak naprawdę? Otóż w serialu "Na Wspólnej" nauczyciel, którego gra Antek Królikowski przespał się z uczennicą, w którą wciela się Julia Wieniawa. Jeden z uczniów zazdrosny o swoją dziewczynę oskarży nauczyciela o gwałt. Dorota (uczennica) wyznaje jednak nauczycielce, że dobrowolnie poszła do łóżka z nauczycielem, licząc na lepszą ocenę z fizyki. Bohater, którego gra Antek Królikowski jednak nie chce słuchać jej wyjaśnień, a dyrektorka szkoły prosi go o złożenie wypowiedzenia. Czy to oznacza, że Antek Królikowski zniknie z serialu?

Julia Wieniawa i Antek Królikowski przeżyją trudne momenty

Na szczęście tylko w serialu "Na Wspólnej"

