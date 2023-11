Powrót "Wielkich kłamstewek" był dla fanów produkcji HBO dużą niespodzianką. Po finale 1. sezonu nikt nie spodziewał się, że historia "piątki z Monterey" doczeka się kontynuacji. W końcu cały serial oparty był na książce Liane Moriarty, której większość wątków została rozwinięta w 1. sezonie, ale producenci podjęli decyzję o kontynuacji produkcji, a aktorki m.in. Nicole Kidman i Reese Whiterspoon zgodziły się ponownie zagrać w serialu. "Wielkie kłamstewka" wróciły 10 czerwca i od razu podbiły serca widzów. A zwłaszcza nowa bohaterka - Mary Louise, którą gra Meryl Streep.

Za nami już trzy odcinki serialu, w którym w kilku scenach pojawiły się retrospekcje z udziałem Perry'ego. Początkowo wydawało się, że Alexander Skarsgård nie pojawi się w nowym sezonie, bowiem jego bohater ginie w pierwszym, ale producenci postanowili nie rezygnować z Perry'ego. Co na to aktor?

Jest więcej historii Perry'ego w 2. sezonie. Zrozumiecie jego relację z matką i co przeszedł jako dzieciak. To lepiej wyjaśnia, dlaczego skończył w naprawdę mroczny miejscu i uciekał się do przemocy – powiedział Alexander Skarsgård w rozmowie z The Hollywood Reporter.