Szykuje się wielki powrót do serialu „M jak miłość”? Agnieszka Perepeczko, czyli serialowa Simona, w rozmowie z „Super Expressem” przyznała, że chciałaby wrócić na plan kultowej produkcji TVP, z której odeszła już 11 lat temu! Co mówi na ten temat? Czy jest w ogóle taka szansa?

Agnieszka Perepeczko ma jednak wrażenie, że to się nie uda:

Agnieszka Perepeczko w serialu wcielała się w szaloną Simonę, barmankę i przyjaciółkę Basi (Teresa Lipowska), której nie lubił Lucjan (Witold Pyrkosz). Działali sobie na nerwy nie tylko w serialu! Po latach okazało się, że Perepeczko i Pyrkosz nie pałali do siebie sympatią. Perepeczko żaliła się w wywiadach na to, jak traktował ją zmarły w 2017 aktor:

Pyrkosz nie mógł ścierpieć, że przyjechałam z Australii i od razu zaczęli się mną interesować dziennikarze (...) Perepeczko (Marek - mąż Agnieszki, przyp. red) mówił, że Pyrkosz mendą był i mendą umrze. Poza tym czułam się przy Pyrkoszu jak dzierlatka, i to go doprowadzało do szału. On o mnie myślał jak o koleżance ze swojego pokolenia, która ma jedynie prawo reklamować klej do sztucznych szczęk. Naprawdę nie mógł ścierpieć, że nie jestem babuleńką - mówiła Agnieszka w rozmowie we "Wprost".