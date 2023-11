Co zobaczymy w najbliższym sezonie "rodzinki.pl"? Agata (Wiktoria Gąsiewska) rozpocznie korepetycje u Ludwika (Tomasza Karolak). Czy Natalia (Małgorzata Kożuchowska) i Kuba (Adam Zdrójkowski) będą mieć powody do zazdrości? Okazuje się, że tak, bo - jak mówi Party.pl sama aktorka - Agata bywa po prostu dziwna i zachowuje się nieszablonowo. Co więc wydarzy się w nadchodzących odcinkach? Zobacz rozmowę dziennikarki Party.pl z Wiktorią Gąsiewską!

