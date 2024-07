Czym różni się zrzeczenie się spadku od jego odrzucenia?

Zrzeczenie się spadku to umowa między przyszłym spadkobiercą a spadkodawcą, polegająca na wyłączeniu tego pierwszego od dziedziczenia. Następuje za życia spadkodawcy. Odrzucenie spadku następuje zaś po śmierci spadkodawcy i nie wyłącza od dziedziczenia dzieci i wnuków spadkobiercy, który spadek odrzucił, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy doszło do zrzeczenia się dziedziczenia przez tę osobę.