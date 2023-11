Zmiana diety zawsze wiąże się z szeregiem wyrzeczeń. Właśnie z tego względu wiele osób ma problemy z dłuższym wytrzymaniem w postanowieniach dotyczących zmienionych nawyków żywieniowych. Istnieją jednak sprawdzone sposoby na to, aby zwiększyć szanse na całkowite przejście z niezdrowego odżywiania na dietę opartą w produkty bogate w witaminy i mające pozytywne działanie na zdrowie i ogólne samopoczucie.

Najczęściej popełnianym błędem jest radykalna zmiana diety. Najlepszym rozwiązaniem jest bowiem wprowadzenie systematycznych, ale delikatnych zmian w nawykach żywieniowych. Dotyczy to zarówno spożywanych produktów, ich ilości czy częstotliwości spożywania.

Jak przygotować się do zmiany diety?

Do każdej zmiany diety warto się odpowiednio przygotować. Przede wszystkim należy określić cel, jaki przyświeca wprowadzeniu diety. Jeżeli założeniem nie jest schudnięcie czy nastawienie na budowanie masy mięśniowej, a jedynie poprawa nawyków żywieniowych, to konsultacja z dietetykiem nie jest konieczna. W innych przypadkach lepiej skorzystać z usług specjalisty, który będzie w stanie dopasować dietę do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Przed rozpoczęciem wdrażania jakichkolwiek zmian w swoich zwyczajach żywieniowych potrzebny jest szczegółowy plan. Najlepiej rozpisać go na kilka tygodni. Aby jeść zdrowo, trzeba pamiętać nie tylko o jakości produktów, ale również ustalić:

wielkość porcji posiłków,

pory spożywania posiłków ,

, czas na przygotowanie jedzenia.

Decydując się na przejście na zdrowe jedzenie, trzeba wcześniej określić, czy posiłki będą robione we własnym zakresie, czy będzie je dostarczać firma cateringowa. Druga opcja jest wygodniejsza, ale też zdecydowanie droższa.

Zmiana diety krok po kroku

Zmieniając dietę, w pierwszej kolejności należy wdrożyć do swojego codziennego menu warzywa i owoce. Uważa się, że należy wprowadzić przynajmniej dwa całe warzywa i jeden owoc. Tak urozmaicone posiłki należy spożywać przez tydzień. W kolejnym rozpoczyna się eliminowanie wszelkich słodkich napojów (w tym również sklepowych soków) i zastępowanie ich wodą niegazowaną. Tydzień trzeci powinien stać pod znakiem rezygnacji z wszelkich produktów przygotowywanych na głębokim oleju. W ostatnim tygodniu pierwszego miesiąca diety warto również wprowadzić dwa zdrowe produkty, które wcześniej nie znajdowały się w diecie.

Stosując się do powyższych założeń, po miesiącu dieta powinna być dużo zdrowsza niż wcześniej. Na tym jednak nie koniec. Z każdym kolejnym tygodniem dobrze jest: przechodzić na spożywanie dań przygotowywanych na parze, eliminowanie z jadłospisu wszelkich produktów zawierających biały cukier i słodziki. Docelowo warto wybierać produkty ze sprawdzonych źródeł, najlepiej typu BIO. Mimo że są droższe, to jednak przekłada się to na jakość.