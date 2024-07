Jak rozpoznać i leczyć zespół antyfosfolipidowy?

Zespół antyfosfolipidowy, nazywany inaczej APS lub zespołem Hughesa, przyczynia się do 25% poronień nawykowych (takich, do których doszło w przypadku 3 lub więcej następujących po sobie ciąż). Jest to niezapalna układowa choroba tkanki łącznej.