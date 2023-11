Zapalenie spojówek u kota jest bardzo częstym stanem chorobowym, który może mieć różnorakie przyczyny. Sposób leczenia tej kociej dolegliwości uzależniony jest przede wszystkim od podłoża choroby. Najczęściej na zapalenie spojówek u kota stosuje się antybiotykowe kropelki i leki przeciwzapalne.

Na zapalenie spojówek najbardziej narażone są kocięta, a także dorosłe koty, które żyją w dużych grupach, np. w schroniskach. Ryzyko wystąpienia tej dolegliwości jest większe u kotów wychodzących, ponieważ narażone są one na fizyczne uszkodzenia narządu wzroku.

Rozpoznanie zapalenia spojówek u kota

Zapalenie spojówek u kota jest bardzo łatwe do rozpoznania, bowiem charakteryzuje się zaczerwienieniem, obrzękiem, a niekiedy również ropą. Niekiedy zapalenie spojówek może być mylone z innym groźnym schorzeniem – kocim katarem. Niemniej jednak podczas zapalenia spojówek zazwyczaj zachowanie kota nie ulega zmianie, gdyż dolegliwości tej nie towarzyszy ból.

Krople na zapalenie spojówek u kota

Najczęściej zapalenie spojówek leczy się antybiotykowymi kroplami, zakupionymi u weterynarza, po uprzednim zbadaniu przez niego kota. Najlepiej wybrać preparat, który będzie działał przeciwzapalnie i będzie wspierał funkcjonowanie układu odpornościowego. Leki na zapalenie spojówek u kota powinny zawiera takie składniki, jak: L-lizynę i interferon. Można podawać je w różnej formie, w tym: kropelek, kapsułek lub żelu. Tego typu preparat nie są zbyt drogie - ich cena zazwyczaj waha się od kilku do kilkunastu zł. Leczenie zapalenia spojówek u kota można wspomóc, stosując suplementy witaminowe.

Przemywanie oczu kota

Oprócz preparatu antybiotykowego przy zapaleniu spojówek u kota zaleca się przemywać jego oczy. Do tego celu można użyć specjalistycznego płynu zakupionego w sklepie dla zwierząt lub soli fizjologicznej. W tej roli dobrze sprawdzi się także napar ze świetlika lub z zielonej herbaty. Do przemywania oczu kota nie należy używać rumianku, ponieważ może on nadmiernie wysuszyć śluzówkę.