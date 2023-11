Potpourri to pachnąca mieszanka, najczęściej ziół i kwiatów, którą służy jako odświeżacz powietrza do domu. Można kupić ją gotową w sklepie, ale i zrobić samodzielnie. Do przygotowania domowych mieszanek sprawdzają się również liście, łodygi oraz przyprawy, zwłaszcza cynamon, goździki oraz imbir.

W tworzeniu domowego potpourri nie ma ograniczeń co do rodzaju pachnących dodatków czy ich ilości. Aby jednak wykonana mieszanka skutecznie sprawdzała się jako odświeżacz powietrza, wymaga utrwalacza, jakim jest, np.: mech dębowy, laska cynamonu, wysuszony pęd irysa, korzeń tataraku, żywica olibanum lub styraks, wióry drzewa cedrowego, trociny czy sosnowe szyszki.

Potpourri - jak zrobić domowy odświeżacz, krok po kroku

Zanim zapach domowego potpourri rozwinie się całkowicie potrzeba trochę czasu, ale cierpliwość opłaci się wyjątkowym, własnoręcznie zaprojektowanym odświeżaczem. Składniki mieszanki należy umieścić w szklanym słoiku o dość szerokim wieczku i delikatnie wymieszać je ze sobą. Słój należy zakręcić i odstawić w chłodne, zaciemnione i wolne od przeciągu miejsce w domu na ok. 4-6 tygodni. W tym czasie należy codziennie potrząsać słoikiem. Gotowe potpourri wystarczy otworzyć i postawić w dowolnie wybranym miejscu w domu bądź przesypać do materiałowych woreczków i powiesić w szafie lub włożyć do szuflady z bielizną.

Przedstawione poniżej mieszanki zapachowe to jedynie propozycje dodatków zapachowych, które można dowolnie modyfikować. W tworzeniu potpourri liczy się, przede wszystkim, kreatywność. Metodą prób i błędów można stworzyć unikalny i niepowtarzalny zapach do domu, jakiego nie kupi się w żadnym sklepie.

Potpourri różano-lawendowe

1 szklanka płatków róż,

1 szklanka pąków lawendy,

½ szklanki sproszkowanego irysa,

1 laska cynamonu,

5 kropli olejku z sandałowca,

5 kropli olejku różanego,

garść liści werbeny cytrynowej.

Potpourri miętowo-cytrynowe

½ szklanki kłączy tataraku,

1 szklanka liści mięty,

15 całych goździków,

2 łyżki skórki startej z cytryny,

10 kropel olejku cytrynowego,

5 kropel olejku pomarańczowego.

Potpourri bergamotowo-grejpfrutowe

