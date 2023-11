Ukraina to doskonałe miejsce na urlop – ceny są bardzo niskie a atrakcji jest wiele. Zamek, który został opisany w trylogii Henryka Sienkiewicza, znajduje się w Kamieńcu Podolskim – stolicy Podola. Lwów jest miejscem, w którym jest się ponad połowa wszystkich najważniejszych zabytków Ukrainy a w Krzemieńcu – miejscu urodzenia Juliusza Słowackiego warto zobaczyć dworek, w którym wychował się pisarz.

Przed zaplanowaniem wycieczki na Ukrainę należy najpierw zaopatrzyć się w paszport. Wiza jest niepotrzebna, ale po przekroczeniu granicy otrzymuje się migracyjny dokument rejestracyjny, który trzeba mieć zawsze przy sobie (w czasie wyjazdu również). W przypadku jego braku służby celne mogą nałożyć karę finansową.

Lwów – Florencja północy

Lwów to największa metropolia zachodniej Ukrainy. Położony jest nad rzeką Pełtwią. Punktem obowiązkowym w czasie zwiedzania miasta jest starówka, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Stara zabudowa i mieszające się style architektoniczne tworzą piękną spójną całość. Tam również znajduje się najwięcej restauracji i małych przytulnych knajpek o niepowtarzalnej atmosferze. Na liście miejsc, które warto zobaczyć we Lwowie, warto umieścić „Aptekę pod Węgierską Koroną”. W czasie remontu odkryto tam podziemne laboratorium. Oprócz zwiedzania alchemicznego lochu można posłuchać ciekawego wykładu dotyczącego historii aptekarstwa na Ukrainie oraz wykonać kilka prostych eksperymentów farmaceutycznych. Miłośnicy kawy muszą odwiedzić muzeum-kawiarnię „Kopalnia kawy”. Ponadto Lwów jest miejscem idealnym na spacery i muzealne wycieczki oraz eksplorację dziedzictwa kulturalno-sakralnego. Warto odwiedzić takie miejsca, jak: Kościół Św. Piotra i Pawła (z wejściem do lwowskich podziemi), Kościół Dominikanów i mieszczące się w nim Muzeum Historii Religii, wzgórze Wysoki Zamek z panoramą miasta, Cmentarz Łyczakowski oraz Ratusz Miejski (znajduje się w nim 60 metrowa wieża, z której doskonale widać całe miasto).

Krzemieniec – miasto Juliusza Słowackiego

Krzemieniec to miejsce urodzenia jednego z największych polskich pisarzy - Juliusza Słowackiego. Można odwiedzić dom (Dworek Juliusza Słowackiego), w którym się wychował i spędził dzieciństwo. Ponadto warto też zobaczyć znajdujące się w centrum miasta dwie złączone kamienice z przełomu XVII i XVIII wieku. Są to tzw. Bliźniaki Krzemienieckie. Wycieczka na wzgórze zwieńczone ruinami Zamku Krzemienieckiego, którego powstanie datowane jest na XIII wiek to doskonała okazja, by oprócz pozostałości po jednej z najtrudniejszych do zdobycia twierdzy podziwiać wyjątkowo piękną panoramę Krzemieńca. Kościół i klasztor Jezuitów to jeden z najbardziej znanych zabytków miasta. Dawniej mieściło się tu słynne w Europie Liceum Krzemienieckie, które dało początek Uniwersytetowi Kijowskiemu.

Kamieniec Podolski – malownicza stolica Podola

Kamieniec Podolski jest miastem obfitym w zabytki świeckie i sakralne. Starówka wypełniona jest pięknymi kamienicami oraz budowlami pozostałymi po bytujących tu Ormianach m. in. są to: stara studnia, dom handlowy oraz Baszta Ormiańska. Po pokonaniu zaczynającego się na starym mieście Mostu Tureckiego wchodzi się na Zamek Kamieniecki z zachowanymi fragmentami budowli warownych oraz bram miejskich. Ta polska forteca z XV wieku to jedne z najważniejszych i najbardziej monumentalnych miejsc w mieście. Nocą jest bardzo oryginalnie i zaskakująco – jak na tego rodzaju miejsce – oświetlona.

Należy pamiętać, aby na Ukrainie nie pić wody z kranu – nie jest zdatna do picia. Ponadto wybierając nocleg (szczególnie zimą), warto się upewnić, że budynek, w którym się znajduje ma autonomiczny system grzewczy. Ogrzewanie miejskie jest włączane dopiero po 15. października. Często również zdarzają się przerwy w dostawie prądu.