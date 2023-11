Jesienna pogoda często zniechęca do dłuższych spacerów z psem. Nie zapominajmy jednak, jak ważny nie tylko dla naszego pupila, ale też nas samych, jest ruch. Sprawdź, jak przygotować się do wyjścia z domu w chłodne, deszczowe dni.

Szybko robi się ciemno, często pada, jest chłodno - pogoda jesienią jest do tego kapryśna i bardzo zmienna. Mimo to właściciele czworonogów nie uciekną od obowiązku wyprowadzenia psa na spacer. Żeby zabezpieczyć swojego pupila przed chorobą, przeziębieniem, potraceniem lub zaginięciem, warto należycie go zabezpieczyć.

Profilaktyka odporności

Zachowanie zdrowia i dobrej kondycji powinno szczególnie w tym okresie leżeć nam na sercu. Normalne jest, że często przyjmujemy różne suplementy diety czy spożywamy dodatkowe dawki witamin, aby wzmocnić swoją odporność. Nie inaczej powinno być w przypadku zwierząt. Zadbajmy, aby dieta naszego pupila była bogata w:

cynk,

witaminy,

beta-karoten,

kwasy tłuszczowe.

Dodatkowo możemy naszym czworonogom podawać preparaty podwyższające odporność. Zwykle występują one w tabletkach.

Ubranko dla psa

Wyglądają w nim słodko szczególnie małe pieski. Nie o modę jednak chodzi, a o zapewnienie ciepła w wyjątkowo chłodne dni, co jest szczególnie istotne w przypadku psów o cienkim włosiu. Do wyboru są kurtki, golfy, kamizelki, czy sweterki. Wykonane są często z polaru lub wodoodpornych materiałów. Występują w ogromnej ilości wzorów i kolorów. Pamiętajmy jednak, że ubranko dla psa musi być przede wszystkim wygodne i nie krępować ruchów zwierzęcia. Jeśli kupujesz więc je przez Internet, zwróć uwagę na wybór odpowiedniego rozmiaru.

Widoczność nie tylko o zmroku

Krótkie i pochmurne dni potrafią znacznie ograniczyć widoczność naszego pupila. Jeśli nie chcesz stracić go z oka, kiedy będzie buszował w parku wśród liści, koniecznie załóż mu elementy odblaskowe. Mogą się one znajdować w samym ubranku, jak również przy obroży (która jest zwykle nylonowa), czy na smyczy.

Dostępne są też migające lampki sygnalizacyjne, które łatwo przytwierdzić do obroży lub smyczy, co pozwala dostrzec psa z odległości nawet do 200 metrów. Mniejszym pupilom można założyć odblaskowe szelki. Z pewnością zwiększy to bezpieczeństwo zwierzaka na każdym spacerze, również wtedy, kiedy dopiero się ściemnia. Wybierając akcesoria odblaskowe, pamiętaj, aby poza pełnieniem swojej funkcji, były także komfortowe dla psa i właściwie regulowane.