Paryż kojarzony jest z miastem miłości, z zakochanymi parami spacerującymi po Polach Elizejskich. To idealne miejsce na spędzenie w romantyczny sposób Walentynek. Wieczorem możemy pójść na kolację do przytulnej, kameralnej restauracji. Natomiast w ciągu dnia warto zwiedzić miasto.

Planując wyjazd do Paryża na Walentynki, warto wcześniej ustalić wspólnie z ukochaną osobą plan zwiedzania i sprawdzić, jakie atrakcje turystyczne warto zobaczyć. Jeśli nasz pobyt w stolicy Francji będzie trwał jeden weekend, to zdążymy zwiedzić najważniejsze i najpiękniejsze zabytki.

Katedra Notre-Dame - zwiedzanie Paryża

Katedra jest najsłynniejszą świątynią gotycką na świecie. Znajdują się w niej największe organy we Francji, najpiękniejszy dzwon w Europie, liczne witraże i kapliczki. To tutaj w 1804 r. na cesarza Francuzów koronował się Napoleon Bonaparte. Wstęp do katedry jest bezpłatny. Wejścia na wieżę, do krypty archeologicznej i skarbca są płatne i wynoszą od 4 do 10 euro.

Muzeum Luwr - najsłynniejsze muzeum Paryża

Luwr był najpierw budynkiem o przeznaczeniu obronnym, później stał się siedzibą władców. Po przeniesieniu dworu królewskiego do Wersalu zadecydowano o utworzeniu muzeum. Znajduje się w nim ponad 35 tys. dzieł sztuki, a jego powierzchnia wynosi 60 600 m2.

Obejrzymy tutaj najsłynniejsze obrazy: Mona Lisę, Nike z Samotraki, Wenus z Milo. Wśród kolekcji możemy podziwiać arcydzieła sztuki starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu, Islamu, Afryki i Azji, rozmaite rzeźby, rysunki i sztukę średniowieczną. Wstęp dla osób niepełnoletnich jest bezpłatny. Całodzienny bilet normalny kosztuje 9 euro. Zwiedzać możemy od godz. 9:00 do 18:00.

Pola Elizejskie - miejsce na romantyczne spacery

Są uznawane za jedną z najdroższych ulic Paryża. To ponad 2 kilometrowa aleja, na której umieszczony jest Łuk Triumfalny. Znajdują się tutaj liczne ekskluzywne sklepy, restauracje, teatry i hotele. Spacerując po Polach Elizejskich warto zobaczyć z bliska Pałac Elizejski, czyli siedzibę prezydenta Francji oraz otaczające go ogrody utrzymane w stylu saskim.

Wieża Eiffla - obowiązkowy punkt wycieczki w Paryżu

Wieża Eiffla została wybudowana w 1889 r. na wystawę światową, która miała odbyć się w Paryżu oraz w celu upamiętnienia setnej rocznicy Rewolucji Francuskiej. Nazwa pochodzi od nazwiska jej konstruktora Gustave’a Eiffela. Ma 324 metry wysokości i jest piątą co do wysokości budowlą we Francji. Cena wejścia uzależniona jest poziomu, na który chcemy wejść. Koszt biletu normalnego na szczyt wieży wynosi 25 euro. Poza sezonem wieżę można zwiedzać od godziny 9:00 do 23:45.