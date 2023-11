Mówi się, że tradycyjną włoską pizzę poznaje się po cieście, które powinno być leciutkie i delikatne. Niemniej ważne są jednak dodatki, i nie chodzi tylko o ich jakość, lecz także o połączenia. Jeśli dostaliśmy pizzę ze składnikami ułożonymi na serze, to znak, że jesteśmy w prawdziwej włoskiej pizzerii.

Reklama

Włoska pizza: nazwy

W samych Włoszech istnieje wiele sposobów robienia pizzy – każdy jest popularny w innym regionie. Najogólniej włoskie pizze dzieli się na dwa typy: rosa i bianca. W rosie spód wyłożony jest sosem pomidorowym, natomiast w biance – skropiony samą oliwą. W Rzymie i okolicach można zjeść pizzę romana o bardzo kruchym, nieopadającym spodzie. Natomiast na południe od Rzymu króluje pizza napoletana, którą wyróżnia gruby chrupiący brzeg i miękki środek. W Genui i Ligurii bardzo często serwuje się focaccię, czyli grube ciasto na pizzę pieczone z ziołami i suszonymi pomidorami lub oliwkami. Może ona stanowić przekąskę lub służyć jako dodatek do innych dań. Klasyczne smaki pizzy to:

margherita (z pomidorami, mozarellą i bazylią),

marinara (z pomidorkami cherry, czosnkiem i oregano),

capricciosa (z szynką crudo, mozarellą, pomidorami, oliwkami i karczochami),

quattro stagioni (podzielona na cztery części, z których każda ma pomidory i mozzarellę a oprócz tego: I pieczarki, II szynkę crudo, III karczochy, IV oliwki),

quattro formaggi (z gorgonzolą, mozzarellą, parmezanem i ricottą),

diavola (z pomidorami, mozarellą, oliwkami, pikantnym salami, chili peperoncino).

Jesteś wielbicielem włoskiej pizzy? Booking zniżka to świetna okazja, aby zarezerwować kilkudniowy pobyt we Włoszech!

Włoska pizza: ciasto

Ciasto na włoską pizzę powinno być bardzo dobrze wyrobione (mieszane rękami przez około 10 min). Ogromne znaczenie ma mąką, którą się wykorzysta do jego przygotowania. Najlepsza jest mąka włoska typu 00 o dużej zawartości glutenu (15–13%). Dzięki niej ciasto jest jednocześnie chrupiące i rozpływa się w ustach. We Włoszech jada się pizzę zarówno na cienkim, jak i na grubym spodzie – to rzecz upodobań i tradycji regionalnych. Zawsze jednak ciasto jest bardzo delikatne w smaku, nie zapycha i nie dominuje nad całością. Aby uzyskać naprawdę cieniutkie, dobrze jest je przygotować dzień wcześniej, a później poporcjować. Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje też sposób wypiekania. Włoska pizza powinna trafiać na rozgrzany kamień do pieca chlebowego, w którym temperatura przekracza 400°C, na dosłownie parę minut. Tam powstają pęcherzyki – znak charakterystyczny pizzy wykonanej według tradycyjnej receptury.

Reklama

Włoska pizza: składniki

Profesjonalny pizzaiolo nigdy nie zgodzi się na to, by przekroczyć dozwoloną ilość składników na pizzy (3–5) lub wprowadzać zmiany w klasycznych połączeniach smakowych, które są uświęcone przez Włochów wieloletnią tradycją. Będzie wykorzystywał świeże i oryginalne produkty z Italii, przykładając szczególną wagę do sera, który ląduje zawsze pod dodatkami. W wypiekach włoskich ilość jest mniej ważna niż jakość – już kilka kawałków wyrobu o szlachetnym, intensywnym smaku, potrafi zdecydować o wartości całej pizzy.