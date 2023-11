Wieniec bożonarodzeniowy pięknie prezentuje się na drzwiach i już od wejścia do domu wprowadza nas w magiczny, świąteczny klimat. Najwięcej uroku mają stroiki, które zrobimy samodzielnie. Zobacz, jak zrobić stroik świąteczny na drzwi. Poniżej znajdziesz aż 3 propozycje - wieniec z szyszek, wieniec z gałązek iglastych oraz z wieszaka i bombek na choinkę.

Jak wykonać wieniec bożonarodzeniowy na drzwi?

Wieniec bożonarodzeniowy to jedna z najpiękniejszych świątecznych ozdób. Tego typu stroik możemy kupić w sklepie lub zrobić go samodzielnie. Przygotowanie wieńca nie jest trudne, jednak trzeba się zaopatrzyć w kilka niezbędnych materiałów i poświęcić na to trochę czasu.

Podstawą dekoracji świątecznej może być kółko ze styropianu lub metalowy wieszak. Większość niezbędnych elementów bez problemy znajdziemy w lesie jeszcze jesienią. Szyszki w różnych rozmiarach, gałązki z drzew iglastych, jarzębina czy jemioła pięknie będą się prezentować na świątecznym stroiku. Świetnym urozmaiceniem dekoracji będą metaliczne lakiery lub brokat w sprayu.

Wieniec świąteczny z szyszek

Do przygotowania wieńca świątecznego z szyszek potrzebne będą: szyszki tej samej lub różnej wielkości, kółko ze styropianu, pistolet do kleju na gorąco i przezroczysty klej. Aby stroik nabrał bożonarodzeniowego charakteru warto również mieć owoce jarzębiny oraz spray ze złotym brokatem lub sztucznym śniegiem.

Bardzo ważne jest to, aby szyszki dobrze wysuszyć i poczekać aż się otworzą. Jeśli przykleimy mokre i zamknięte szyszki, wianek może się bardzo szybko rozpaść. Szyszki przyklejamy okręgami na rozgrzany klej, następnie należy odczekać kilka chwil, aż klej wyschnie i stwardnieje. Układamy następną warstwę, aż cały styropian będzie zakryty. Jeśli zostaną prześwity, możemy je uzupełnić małymi szyszkami lub żołędziami.

Jeśli chcemy dodatkowo ozdobić wieniec, przeplatamy szyszki gałązkami jarzębiny, a następnie z odległości 20-30 cm psikamy całość złotym brokatem lub śniegiem w sprayu. Z tyłu wianka przyklejamy sznureczek lub wstążkę, dzięki czemu będziemy mogli powiesić go na drzwiach.

Wieniec świąteczny z gałązek

Do zrobienia wieńca świątecznego z gałązek nie potrzebujemy żadnej postawy. Najpierw wybieramy gałązki bez igieł i liści. Przeplatamy je jak wianek i w jednym miejscu związujemy sznurkiem, którym potem będziemy mogli go przymocować do drzwi. Następne bierzemy cienkie, iglaste gałązki i przyklejamy je do podstawy klejem na gorąco. Ważne jest to, aby przyczepić jak najwięcej gałązek, co sprawi, że efekt będzie powalający, a stroik gęsty i bujny. Tego typu wianek najlepiej ozdobić suszonymi plasterkami pomarańczy i laskami cynamonu.

Wieniec świąteczny z bombek

Przygotowanie wieńca świątecznego z bombek jest bardzo proste i nie zajmuje wiele czasu. Potrzebny nam będzie jedynie cienki metalowy wieszak i duże opakowanie małych bombek.

Wieszak wyginamy tak, by powstał nam okrąg, górę wieszaka rozdzielamy. Na metalowy drucik nakładamy bombki. Układamy je ściśle i kierujemy w trzy strony: do wewnątrz i na zewnątrz stroika oraz na wprost. Górę wieszaka ponownie zaczepiamy i zawieszamy na drzwi.