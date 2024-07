Przygotowanie wegańskich deserów z tofu jest bardzo proste. Roślinne słodkości są pyszne i lekkostrawne. Najlepiej używać do nich silken tofu, czyli sera z soi o aksamitnej strukturze. Truskawki mogą być świeże, mrożone lub dodane w formie dżemu czy konfitury.

Reklama

Do nadawania zwartej konsystencji wegańskim słodyczom w wersji na zimno używa się agaru. Jest to roślinny odpowiednik żelatyny. Uzyskuje się go z glonów, dlatego ważne jest wcześniejsze ugotowanie proszku, by uniknąć przesycenia potrawy rybim aromatem.

Przepis na wegańskie muffiny serowo-truskawkowe

Składniki na około 10-13 babeczek:

2 szklanki mąki pszennej tortowej,

1,5 szklanki mleka sojowego,

3 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia,

1 kostka silken tofu – około 150 g,

1 łyżeczka oleju kokosowego plus 1 łyżeczka do wysmarowania foremek – jeżeli nie używasz papilotek,

1 łyżeczka soku z cytryny,

1 łyżka cukru waniliowego,

2 łyżki cukru pudru ,

, około 4-5 pokrojonych w talarki truskawek lub kilka łyżek konfitury truskawkowej.

Potrzebna ci będzie foremka na muffiny lub papilotki – około 10-13 sztuk

Zobacz także

Czas przygotowania: około 15 minut + 30-40 minut pieczenia

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Wymieszaj wszystkie suche składniki w jednej misce.

W drugim naczyniu zblenduj tofu z mlekiem, olejem kokosowym oraz sokiem z cytryny.

Połącz obie masy, wlewając mokrą do suchej i bardzo dokładnie wymieszaj na gładką masę. Możesz użyć trzepaczki, blendera lub miksera.

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza.

Blaszkę do pieczenia babeczek posmaruj olejem lub wyłóż ją papilotkami.

Wlej ciasto do 2/3 wysokości każdej foremki lub papilotki. Na wierzch połóż truskawki lub konfiturę na około 10 minut przed końcem pieczenia.

Piecz przez około 30-40 minut do momentu, gdy muffiny będą lekko złote i wyrośnięte.

Po wystudzeniu możesz udekorować je cukrem pudrem, startą gorzką czekoladą lub lukrem. Wyśmienicie smakują na następny dzień z koktajlem bananowym z mleka sojowego z dodatkiem cynamonu lub mrożoną herbatą. Przygotowane w ten sposób wegańskie muffiny to idealna przekąska na imprezę lub święta.

Przepis na wegańską truskawkowo-waniliową panna cottę

Składniki na około 3 porcje:

1,5 szklanki mleka roślinnego np. sojowego napoju waniliowego,

1 kostka silken tofu – około 150 g,

3 łyżki cukru pudru – jeśli mleko jest słodzone lub 6 łyżek, gdy nie zawiera cukru,

pół laski wanilii lub 2 łyżeczki cukru waniliowego,

lub 2 łyżeczki cukru waniliowego, pół łyżeczki agaru w proszku,

garść świeżych truskawek lub 3 łyżki konfitury truskawkowej.

Czas przygotowania: około 40 minut + 2 godziny chłodzenia

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Zblenduj tofu z mlekiem i przełóż do garnka.

Wyskrob z wanilii ziarenka, wsyp do serowej masy, dodaj pozostałe składniki (oprócz truskawek) i podgrzewaj na małym ogniu, często mieszając.

Jeżeli używasz świeżych truskawek, zblenduj je na gładki sos.

Gdy masa zacznie delikatnie się gotować, zdejmij garnek z ognia i przelej ją do szklanek lub małych miseczek.

Odstaw miseczki w chłodne miejsce do ostygnięcia, a gdy stracą temperaturę, włóż je do lodówki.

Schładzaj deser przez 2-3 godziny. Po tym czasie wyjmij panna cottę z miseczek – w taki sposób, w jaki robi się babki z piasku.

Polej sosem truskawkowym lub udekoruj konfiturą bądź dżemem.

Panna cotta wyśmienicie smakuje również z dodatkiem cynamonu oraz gorącą czekoladą. Truskawki można zamienić innymi – sezonowymi bądź ulubionymi owocami.

Reklama

Smacznego!