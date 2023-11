Nazywany białą śmiercią cukier rafinowany uzależnia mocniej niż kokaina. W walce z nim zakazano sprzedaży słodkich napojów i drożdżówek w sklepikach szkolnych. Od cukru naprawdę można się uzależnić, przyzna to każdy kto choć raz próbował wyeliminować go całkowicie z diety. Dlaczego tak trudno z nim walczyć?

Słodkie uzależnienie

Badania naukowców z Princeton University dowiodły, że mając jednakowy dostęp do obu substancji, zwierzęta chętniej sięgały po cukier (85% z nich) niż kokainę, a żeby zdobyć słodki narkotyk są nawet w stanie znieść bolesne elektrowstrząsy. Co ciekawe ich zamiłowanie do cukru nie słabło, gdy został on rozpuszczony w wodzie - działała na nie nawet jego niewielka ilość. Pozbawione cukru gryzonie stawały się rozdrażnione i agresywne, trudno było skupić im się na wykonywanych zadaniach, ich zachowanie do złudzenia przypominało to jakie charakteryzuje narkomana, któremu odebrano narkotyk. Skąd to znamy? Z życia codziennego. Podczas nauki do ważnego egzaminu czy skupiając się na uzupełnieniu skomplikowanego raportu, stymulujemy się słodyczami. Efekt jest natychmiastowy i lepszy niż po kofeinie. Otrzymujemy natychmiastowy przypływ energii i łatwiej nam się skupić, szybciej myślimy i czujemy się lepiej. Nasz mózg żywi się glukozą, a nagle dostarczona do organizmu duża porcja tej substancji daje mu dodatkowego “kopa”. Jej źródłem nie powinien być jednak cukier rafinowany, bo jego działanie przynosi naszemu organizmowi więcej złego niż dobrego.

Negatywne skutki cukroholizmu

Mimo że jednostka chorobowa o nazwie “cukroholizm” nie istnieje, po zapoznaniu się ze skutkami uzależnienia od cukru należałoby zastanowić się nad jej opisaniem. Zbędne kalorie ukryte w pozbawionych wartości odżywczych słodkich napojach, wyrobach cukierniczych czy sklepowych słodyczach to najmniejszy z problemów, z którymi boryka się uzależniona od cukru osoba. Sprawdź, jakie są negatywne skutki nadmiernego spożywania cukru:

Szybsze starzenie się skóry - cukier zaburza działanie kolagenu i elastyny, białek budujących skórę i wpływających na jej elastyczność. W procesie glikacji (połączeniu się komórek białek i cukrów - glukozy i fruktozy) przyspieszeniu ulega proces starzenia się skóry.

Zwiększenie apetytu - narkotyczne działanie cukru sprawia, że trudno jest ci się nim nasycić. Odczuwasz ciągły głód i zjadasz więcej w ciągu dnia.

