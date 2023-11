Urazy oka wymagają wizyty w gabinecie okulistycznym w celu dostosowania właściwego leczenia. Powierzchowne urazy leczy się za pomocą kropli lub maści z antybiotykami. Poważne uszkodzenia, takie jak rozległe rany, wymagają interwencji chirurgicznej.

Urazy oka mogą być spowodowane różnymi przyczynami. Najczęściej dotyczą one uszkodzenia powieki, spojówki lub soczewki oka. Objawami urazów oczu są m.in.: ból, światłowstręt, łzawienie.

Urazy oka - czym mogą być spowodowane?

Urazy oka są uszkodzeniami tkanek oka powstającymi w wyniku zadziałania czynników zewnętrznych: mechanicznych, termicznych, chemicznych lub promieniotwórczych. Często spotykanymi uszkodzeniami są te powstałe wskutek urazów mechanicznych. Do grupy drobnych urazów można zaliczyć: ciała obce pod powieką i w rógówce oraz erozję rogówki. Poważniejszymi urazami są pęknięcia gałki ocznej, ciała obce wewnątrzgałkowe, zranienia penetrujące gałkę oczną oraz oparzenia chemiczne. Mogą one prowadzić do utraty widzenia, a nawet gałki ocznej. Przyczyną urazu oka może być nieuwaga w miejscu pracy oraz nieprzestrzeganie zasad BHP. Do zranienia może dojść w wyniku używania metalowych narzędzi, tępych i ostrych przedmiotów, a także zaatakowania przez zwierzę. Niekiedy uszkodzenia oka są spowodowane upadkiem lub bójką.

Jak objawiają się mechaniczne urazy oczu?

Objawy towarzyszące urazom oczu są zróżnicowane. Zależą od rodzaju oraz stopnia ciężkości urazu. Charakterystycznym zjawiskiem jest występowanie silnych dolegliwości bólowych przy drobniejszych uszkodzeniach i na ogół szybciej się gojących. Poważne urazy oczu zwykle są mniej bolesne, ale bardziej niebezpieczne. Często pojawiającymi się objawami przy mechanicznych urazach oczu są światłowstręt i łzawienie. Nierzadko dochodzi również do krwotoków, np. podspojówkowych, czy do ciała szklistego oka. Ciężkie uszkodzenia mogą prowadzić do wypadnięcia tkanek, np. tęczówki, ciała szklistego, soczewki na zewnątrz gałki ocznej. Do następstw urazów gałki ocznej zalicza się m.in.: zmętnienie i zniekształcenie rogówki, odwarstwienia siatkówki, zaćmę urazową.

Jak leczy się urazy oka?

Urazy powierzchowne, np. erozję rogówki leczy się poprzez stosowanie kropli do oczu lub maści zawierających antybiotyk. W większości przypadków tego rodzaju uszkodzenia regenerują się po około 48 godzinach. Przy niektórych urazach istnieje ryzyko zakażenia, np. gdy uszkodzenie spowodowane jest zadrapaniem przez zwierzę. Z tego powodu osoby z urazami oczu powinny regularnie pojawiać się w gabinecie okulistycznym na kontrole aż do całkowitego wygojenia się uszkodzenia. Niektóre rany w obrębie oka wymagają szycia chirurgicznego. Przy bardziej rozległych ranach, którym towarzyszy np. wypadnięcie tęczówki, przeprowadza się rekonstrukcję uszkodzonych tkanek.