Ulga remontowa, która funkcjonowała do końca 2013 roku, obecnie nie obowiązuje. W tej chwili warunki skorzystania ze zwrotu pomiędzy stawką podatku podstawową a obniżoną są znacznie obostrzone – dotyczą tylko budowy niewielkich domów i lokali przez osoby młode.

Ulga remontowa: stara ulga

Ulga remontowo-modernizacyjna, zwana ulgą remontową, została wycofana z polskiego prawa z końcem 2013 roku. Prawa do ulgi remontowej, czyli odliczenia kosztów remontu do określonego limitu według starych przepisów, przysługują teraz jedynie osobom, które nabyły wcześniej do niej prawa – osoby te mogą dokonywać odliczeń w kolejnych deklaracjach podatkowych, jeśli zakupów na materiały budowlane w związku z budową lub remontem dokonały w okresie obowiązywania ulgi, a więc przed 2014 rokiem. Wniosek o zwrot części zakupów przeznaczonych na budowę i remont mogą wciąż odliczyć osoby, które mogą udokumentować wydatki fakturą VAT, która została wydana:

od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – w tym wypadku deklarację składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.,

od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - deklarację należy złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.,

od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - do dnia 31 grudnia 2017 r.,

od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - do dnia 31 grudnia 2018 r.

Ulga remontowa na nowych zasadach: komu przysługuje

Nowe przepisy zawierają większe niż poprzednio obostrzenia w stosunku do beneficjentów ulgi oraz przedmiotu odliczenia. Według nowych przepisów o zwrot mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne, które do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę mieszkania albo domu, nie ukończyły 36 lat.

Aby osoba taka mogła ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na materiały budowlane, do dnia złożenia wniosku nie mogła być właścicielem domu jednorodzinnego ani lokalu mieszkalnego. Ulga nie dotyczy także osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ani właścicielom lub współwłaścicielom budynku, jeżeli udział tej osoby w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby przynajmniej jeden lokal mieszkalny.

Ulga remontowa: co obejmuje

Aktualnie o zwrot części zapłaconego podatku VAT można się starać jedynie w następujących przypadkach:

budowy domu jednorodzinnego,

nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne lub przebudowy budynku lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne.

Pozwolenie na budowę musi być wydane po dniu 1 stycznia 2014 r.

Ważna jest także powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Nie może ona przekraczać:

75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,

85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego - w przypadku gdy dana osoba w dniu wydania pozwolenia na budowę wychowywała przynajmniej trójkę dzieci. Chodzi tu jedynie o dzieci małoletnie, kontynuujące naukę do 25. roku życia, lub (bez względu na wiek) otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Ulgę dotyczącą więc obecnie jedynie budowy nowego domu czy mieszkania o ograniczonej powierzchni, jeśli osoba, która otrzymała pozwolenie na budowę, nie posiada tytułu do innego domu lub mieszkania. Ulgi nie można już przeznaczyć na remont mieszkania czy domu.

