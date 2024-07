Ubezpieczenie turystyczne powinno pokrywać koszty leczenia i odpowiedzialności cywilnej oraz rekompensować następstwa nieszczęśliwych wypadków. W przypadku ubezpieczenia za granicą dobrze jest wybrać assistance turystyczny. Należy też dokładnie poznać warunki polisy i poznać zakres ubezpieczenia podróżnego.

Ubezpieczenie podróżne powinno być dopasowane do charakteru wyjazdu i regionu, do którego się jedzie. Wszystkie informacje dotyczące pakietu usług można znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Jakie elementy powinno mieć ubezpieczenie podróżne?

Koniecznie należy przeczytać umowę przed zakupem polisy. Dobre ubezpieczenie na wakacje powinno zawierać:

ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) – w przypadku wyjazdów za granicę ta usługa gwarantuje zapewnienie kosztów pomocy medycznej, potrzebnych leków i wizyt u lekarza. Jeśli wyrusza się w niebezpieczne tereny, takie jak góry czy otwarte morze, warto też zadbać o pokrycie kosztów akcji ratowniczej.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) – usługa przydaje się, gdy turysta przez przypadek wyrządzi komuś krzywdę. Poszkodowany otrzymuje pieniądze od ubezpieczyciela, a nie z kieszeni sprawcy.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – to zadbanie o odszkodowanie w przypadku uszczerbku na zdrowiu

Należy się upewnić, że kupiona polisa obejmuje wszystkie aktywności, które ma się zamiar wykonywać na wakacjach. Turystyczne Assistance – to całodobowa usługa, która pomaga klientowi w sytuacjach, gdy nie może sobie poradzić sam, np. rezerwacja wizyty u lekarza w obcym kraju.

Na co należy zwrócić uwagę wybierając polisę ubezpieczeniową?

Przed wyjazdem należy sprawdzić ofertę pod względem najbardziej popularnych wydarzeń. Latem to głównie oparzenia, zatrucia i złamania. Zimą najczęściej cierpi się na urazy kolan. Częste problemy to też zakup leków, pobyt w szpitalu czy ratownictwo medyczne. Niektóre firmy ubezpieczeniowe pomijają pewne elementy, więc należy mieć pewność co do rekompensaty najważniejszych zdarzeń. Należy też sprawdzić zakres i sumy ubezpieczenia. Jest to kluczowy element, ponieważ nieraz firmy reklamują się, wpisując sumę 50 000 EUR, jednak w warunkach jest mowa o maksymalnym świadczeniu do 10% tej sumy. Koniecznym elementem umowy jest też wyłączenie odpowiedzialności, czyli za co ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Należy też zwrócić uwagę na takie rzeczy, jak:

