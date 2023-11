W obecnych czasach każda, nawet mała, lokalna firma powinna być obecna w sieci internetowej. Jednym z najlepszych sposobów na pokazanie potencjalnym klientom swojej oferty, portfolio oraz zaprezentowanie wartości i historii firmy jest posiadanie strony www. Teoretycznie jej stworzenie nie stanowi problemu. Wszak na rynku jest wiele firm wykonujących tego rodzaju zlecenia. Jednak osoby, które nie mają zbyt dużej wiedzy i nie znają najnowszych trendów mogą wybierać niewłaściwe rozwiązania. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę na etapie planowania stworzenia strony internetowej firmy oraz z jakimi kosztami należy się liczyć.

Teoretycznie stronę internetową można wykonać przy pomocy dostępnych pakietów z gotowymi szablonami i sekcjami do wypełnienia treścią. Za takie rozwiązanie płaci się comiesięczny lub coroczny abonament. Zdecydowanie lepiej zlecić jednak wykonanie strony programiście lub specjalistycznej firmie.

Strona www firmy: wygląd i kwestie techniczne

Strona internetowa wykonana przez programistę lub firmę jest zazwyczaj bardziej atrakcyjna wizualnie i posiada indywidualny charakter. Jeśli chodzi o dobór kolorystyki i ogólnego wyglądu, to najlepiej, aby te kwestie były dopasowane do identyfikacji wizualnej. Jeżeli firma takiej nie posiada, to przynajmniej powinna odpowiadać kolorom znajdującym się w logo, tak, by całość była spójna i nie „gryzła się” ze sobą.

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to jeżeli strona ma być często aktualizowana warto wybrać stronę wraz z panelem administracyjnym. Dzięki temu można w każdej chwili dodawać i zmieniać informacje. Mimo że jest to opcja droższa, to daje duży komfort właścicielom. Zlecając wykonanie witryny zawsze należy pamiętać też o tym, by była ona responsywna, czyli dostosowana do urządzeń mobilnych. Obecnie wiele osób przegląda internet przy pomocy smartfonów i tabletów, więc responsywność witryny jest niejako koniecznością.

Ile kosztuje stworzenie strony internetowej dla firmy?

Cena strony internetowej w dużej mierze jest uzależniona od stopnia jej zaawansowania technologicznego. Najprostsze witryny oparte na tzw. szablonach zaczynają się od około 300-400 złotych. Do tego dochodzą oczywiście koszty z zakupem:

zdjęć (lepiej kupować gotowe zdjęcia albo zlecić fotografowi wykonanie sesji aniżeli bazować na własnoręcznie wykonanych fotografiach),

miejsca na serwerze,

domeny, czyli adresu www pod jakim będzie można znaleźć stronę.

Za wymienione niezbędne składowe związane z uruchomieniem własnej witryny internetowej trzeba zapłacić przynajmniej 300 złotych (wprawdzie w pierwszym roku firmy oferują domeny za 1 zł, ale w kolejnych latach niejako sobie to odbijają i trzeba corocznie płacić 120 złotych).

Nawet zakładając stworzenie bardzo prostej, ale dobrze wyglądającej strony internetowej trzeba zatem wiązać się z wydatkiem rzędu kilkuset złotych. Biorąc jednak pod uwagę to, że z internetu korzysta coraz więcej Polaków, warto być obecnym w sieci.