Wiosenne porządki spędzają sen z powiek wielu osobom. Nie musi to jednak być żmudny i przykry proces. Dzięki zastosowaniu niecodziennych rozwiązań, niektóre prace porządkowe można znacznie przyspieszyć.

Do sprzątania łazienki można użyć coca coli i soku z cytryny, w czyszczeniu dywanów pomocny będzie przyrząd do mycia okien a do usuwania pajęczyn – szczotka i ręcznik. Tego rodzaju triki warto zapamiętać i wykorzystywać zawsze w czasie porządków – nie tylko wiosennych.

„Ściągaczka” do okiennych szyb w walce z sierścią

Przyrząd do usuwania nadmiaru wody w trakcie mycia okien – zakończona gumą ściągaczka – świetnie sprawdza się w czasie czyszczenia dywanów z nadmiaru sierści. Nie trzeba do tego używać żadnych płynów, wystarczy przeciągać posuwistymi ruchami zanieczyszczoną powierzchnię. W ten sposób można też zbierać włosy. Czyszczenie kanapy lub obić mebli przyspieszy gumowa rękawica nałożona na dłoń. Ściąga wszelkiego rodzaju paproszki i zwierzęcą sierść dużo skuteczniej niż popularne rolki do ubrań.

Triki na sprzątanie – coca cola i cytryna

Coca cola to nie tylko doskonały odrdzewiacz, sprawdza się też znakomicie jako środek do czyszczenia toalety. Wystarczy zalać ścianki muszli klozetowej napojem, odczekać 3 minuty, przetrzeć gąbeczką i spłukać wodę. Z kolei cytryna doskonale radzi sobie z niewielkimi białymi osadami na armaturze – szczególnie na metalowych fragmentach. Przetarty połówką cytryny kran, kurki lub słuchawka prysznicowa będą znów błyszczały. Po „cytrynowaniu” należy opłukać je wodą i wytrzeć do sucha.

Czyszczenie trudno dostępnych miejsc

Sufity i rogi pomieszczeń najlepiej czyścić za pomocą szczotki, na którą jest założony ręcznik lub szmatka z mikrofibry (przed zsuwaniem najlepiej zabezpieczy je gumka recepturka). Z kolei ręcznik nawinięty na nóż ułatwi wyczyszczenie trudno dostępnych szczelin, np. w ramach okiennych czy pomiędzy meblami. Szczoteczka do zębów (sucha) poradzi sobie z zanieczyszczoną klawiaturą komputera.

Inne przydatne i ułatwiające sprzątanie triki, to:

