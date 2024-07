Torbiel jajników leczy się środkami antykoncepcyjnymi. Torbiel stawów powstaje zwykle na kostkach, biodrach i kolanach (torbiel Bakera). Torbiel szyszynki skutkuje zaburzeniami pamięci i problemami w widzeniu. Chorobę w zaawansowanej fazie leczy się chirurgicznie.

Torbiel to patologiczna komora, która jest wypełniona płynem lub galaretowatą substancją. Wyróżnia się torbiele prawdziwe, rzekome i krwotoczne.

Torbiele jajników – przyczyny i leczenie

Torbiel jajników to przestrzeń w okolicy jajnika, która jest oddzielona błoną od zdrowej tkanki. Schorzenie najczęściej występuje u kobiet w okresie rozrodczym. W początkowych fazach choroba nie daje żadnych objawów, więc ciężko ją rozpoznać. Torbiel na jajniku często jest wykrywana podczas badań kontrolnych z wykorzystaniem USG. Na wstępie należy zrobić też test ciążowy, aby wykluczyć inne przyczyny rozwoju tkanek. Badacze twierdzą, że głównym powodem powstawania torbieli na jajnikach są: nieleczony stan zapalny dróg rodnych, zaburzenia hormonalne lub choroby genetyczne. Leczenie choroby polega na podawaniu leków antykoncepcyjnych w celu wyregulowania gospodarki hormonalnej. Gdy torbieli jest wiele, należy usunąć cały jajnik, jednak nadal nie powoduje to problemów z zajściem w ciążę.

Torbiel stawów – objawy i leczenie

Torbiel stawów najczęściej dotyka kostek, kolan (torbiel Bakera) i biodra. Schorzenie sięga do 5 cm średnicy i jest łatwe do wykrycia metodą palpacyjną (za pomocą wyczuwania palcami). Torbiel na stawach jest elastyczna i wyraźnie oddziela się od zdrowych komórek. Choroba rozwija się bezobjawowo, a chory czuje tylko przemieszczanie się komory pod skórą. Schorzenie przyczynia się do zapalenia lub zwyrodnienia stawów, więc po wykryciu patologicznej przestrzeni należy natychmiast zająć się nią kompleksowo, nawet jeśli nie powoduje dyskomfortu pacjenta. Leczenie torbieli stawów polega na podawaniu leków przeciwzapalnych i kortykosteroidów. Lekarz może też wyciskać płyn nagromadzony w okolicy schorzenia.

Torbiel szyszynki – objawy i leczenie

Torbiel szyszynki to łagodny guz w mózgu. Schorzenie objawia się wzrostem ciśnienia śródczaszkowego, co skutkuje bólami głowy, nudnościami, wymiotami i problemami z pamięcią. Chory czuje też ucisk na pień mózgu prowadzący do zaburzenia pracy gałek ocznych, co skutkuje oczopląsem, podwójnym widzeniem lub opadnięciem powieki. Dodatkowo torbiel objawia się zaburzeniami endokrynologicznymi, takimi jak moczówka prosta. Gdy torbiel szyszynki rozwija się bezobjawowo, podaje się środki farmakologiczne, które redukują rozwój choroby. W przypadku zaburzenia widzenia i innych dolegliwości utrudniających życie, lekarze zalecają zwykle interwencję chirurgiczną.