Inteligentny i gadający telewizor? I do tego po polsku? Na rynku pojawiły się właśnie odbiorniki wyposażone w sztuczną inteligencję. Technologia wprawdzie znana jest od jakiegoś czasu, po raz pierwszy jednak telewizory rozumieją i mówią po polsku!

Jak to działa? Bardzo prosto. Najpierw musisz nauczyć telewizor rozpoznawać twój głos, a potem spokojnie będzie robił, to czego sobie życzysz. Ścisz, przełącz, zatrzymaj, zamilcz, troszkę jaśniej, nagraj, wyświetl napisy… Bez ruszania się z sofy i podnoszenia pilota.

Funkcje inteligentnego sterowania mową w języku polskim wykorzystują modele LG OLED TV oraz LG Super UHD TV. Producent twierdzi, że bazują one na przetwarzaniu języka naturalnego (natural language processing, NLP) - dziedzinie, która łączy sztuczną inteligencję i językoznawstwo. LG twierdzi też, że komendy użytkowe to dopiero początek. Sztuczna inteligencja sama się uczy twoich nawyków, zachowań, twojego głosu, gestów, min… i ma niebawem zapewniać spersonalizowane usługi w oparciu o profil użytkownika. A to oznacza, że już niedługo telewizor przypomni ci o nakarmieniu psa, pomoże zamówić taksówkę. Albo nawet zauważy, że się zaokrągliłeś, a potem zbilansuje Ci dietę i pokaże odpowiednie ćwiczenia.

Z telewizorem możesz teraz porozmawiać po polsku: