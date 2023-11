2 z 6

Tłumy kłębiące się przed paryskim Grand Palais mogłyby wskazywać, że w środku wystąpi za chwilę największa gwiazda. Wchodzących poza kolejką dziennikarzy witało buczenie - bo przecież każdy chce dostać się pod wielki szklany dach reprezentacyjnego budynku w samym sercu stolicy Francji. A wszystko z powodu… telefonu.

No dobra, nie byle jakiego telefonu, a flagowego modelu popularnej marki. Już od tygodni spece w branży zastanawiali się co będzie miał, jak wyglądał, a w sieci pokazywały się mniej lub bardziej prawdziwe przecieki.

I jaki jest? Światu pokazał go szef grupy Huawei Richard Yu . Trzeba przyznać, że zrobił to z dużym wdziękiem i ogromną dawką energii. Ale wróćmy do telefonu...