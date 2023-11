Tampony i jednorazowe podpaski to najczęściej wybierane artykuły higieniczne podczas miesiączki. Konkurencją są dla nich wielorazowe podpaski oraz kubeczki menstruacyjne wpisujące się w trend proekologiczny. Wszystkie te opcje mają wady i zalety, które warto wziąć pod uwagę, dokonując wyboru.

Okres, czyli pierwsza faza cyklu menstruacyjnego – krwawienie miesiączkowe, trwa od 3 do 7 dni. W tym czasie kobieta traci od około 50 do 150 mililitrów krwi. Oprócz krwi na zewnątrz wydostają się śluz oraz złuszczony nabłonek macicy. Rynek artykułów higienicznych dla kobiet oferuje cztery rodzaje produktów na „te” dni: podpaski jedno- i wielorazowe, tampony oraz kubeczki menstruacyjne.

Tampony i kubeczki menstruacyjne – higiena użytkowania

Tampony i kubeczki menstruacyjne działają w podobny sposób – zapobiegają wypływaniu wydzieliny na zewnątrz pochwy. Tampony ją pochłaniają, a kubeczki gromadzą w zbiorniczku. Te dwa artykuły różni także wpływ na środowisko. Tampony jednorazowe są nieekologiczne – po zużyciu wyrzuca się je, a w trakcie jednej miesiączki zużywa się kilkanaście sztuk; kubeczek menstruacyjny jest wielokrotnego użytku, dzięki czemu nie produkuje odpadów – należy go regularnie opróżniać, płukać i można aplikować ponownie.

Zarówno tampony, jak i odpowiednio dopasowane pod względem twardości i rozmiaru kubeczki menstruacyjne pozwalają na dużą swobodę ruchów i mogą być komfortowe w noszeniu. Tampony ani kubeczki menstruacyjne nie podrażniają skóry w okolicach zewnętrznych narządów płciowych i są dyskretne.

Obie metody zabezpieczenia przed przeciekaniem mają też wady. Tampony mogą u niektórych wywoływać zespół wstrząsu toksycznego, co może zagrażać zdrowiu i życiu. Mogą też sprzyjać nasilaniu infekcji intymnych, jeśli podrażniają śluzówkę pochwy.

Kubeczki menstruacyjne są ekologiczne, ponieważ jeden kubeczek może posłużyć nawet przez kilkanaście lat, ale ich aplikowanie wymaga wprawy, a wymiana kubeczka nie jest prosta w publicznych toaletach. Kubeczek należy wsunąć do pochwy i rozłożyć, dbając, by był dokładnie pod szyjką macicy, w przeciwnym razie może przeciekać. Trzeba go rozłożyć wewnątrz i uszczelnić.

Wymiana kubeczka polega na rozszczelnieniu go, wyjęciu z pochwy, opróżnieniu i umyciu, a następnie ponownej aplikacji. Kubeczki menstruacyjne nie uczulają, bo są wykonane z bezpiecznych materiałów, np. silikonu.

Podpaski jednorazowe i wielorazowe – wady i zalety

Podpaski jednorazowe są wygodne w użytkowaniu, ponieważ nie wymagają aplikacji wewnątrz ciała. Podpaskę wystarczy przykleić do bielizny, a zużytą wyrzucić do kosza. Z tego powodu są nieprzyjazne dla środowiska, bo generują odpady. Mogą też podrażniać skórę w okolicy genitaliów oraz powodować powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Są mniej dyskretne niż tampony i kubeczki menstruacyjne i nie pozwalają na komfortowe uprawianie sportu.

Podpaski wielorazowe wymagają prania i odplamiania, przeważnie są też jeszcze grubsze niż podpaski jednorazowe. Są za to ekologiczne i tańsze niż jednorazowe odpowiedniki, gdy bierze się pod uwagę żywotność obu produktów.

Podpaski sprawdzą się u tych kobiet, które nie mogą stosować tamponów ani nie chcą korzystać z kubeczków.