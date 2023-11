Na imprezę sylwestrową wiele osób wybiera się do lokalu, ale jeszcze więcej jest zwolenników świętowania w domu. Luźna atmosfera, możliwość zaplanowania ulubionych zabaw, niewielki koszt – to główne argumenty przemawiające za organizacją domówki.

Ceny za przyjęcie dla dwóch osób poza domem wahają się od 100 nawet do 1000 zł. W domu za taką kwotę można spędzić noc sylwestrową, nie oszczędzając na atrakcjach.

Sylwester w domu? To nie koniec świata!

Witanie Nowego Roku w domu kojarzy się z siedzeniem przy stole i oglądaniem transmisji z miejskich koncertów sylwestrowych w telewizji, ale zabawa na własnym podwórku wcale nie musi tak wyglądać. Wystarczy odrobina dobrego nastawienia, zaangażowania i kreatywności, by gronu najbliższych znajomych zapewnić atrakcje na sylwestra, które sprawią, że wieczór stanie się wyjątkowy i nikomu nie będzie się spieszyło, by go zakończyć.

O czym pamiętać, organizując imprezę sylwestrową w domu?

Przed zabraniem się do planowania sylwestra w domu, trzeba pomyśleć, czy sąsiedzi nie będą mieli nic przeciwko temu, a najlepiej po prostu ich zapytać. Nie ma nic gorszego niż awantury zakończone wzywaniem policji czy wcześniejszym pożegnaniem znajomych. Trzeba też wziąć pod uwagę metraż mieszkania i zabezpieczyć meble, które mogą się zniszczyć lub wynieść je do piwnicy, żeby nie przeszkadzały. Każdy gość powinien mieć miejsce, żeby usiąść, a może przyda się też kawałek podłogi do tańca. Obowiązkiem gospodarza jest również zorganizowanie poczęstunku, napojów i alkoholu. To spore obciążenie finansowe, dlatego warto zaproponować składkę lub poprosić każdego uczestnika imprezy, by przyniósł coś do jedzenia i picia. Przekąski na sylwestra powinny nadawać się do podania w formie szwedzkiego stołu. Po koreczki, kanapki, nachosy czy sushi można sięgnąć bez ryzyka ubrudzenia się i zjeść je nawet na stojąco.

Jak zachęcić gości do zabawy? Gry na sylwestra

Ostatnią, ale wcale nie najmniej ważną kwestią, o której trzeba pamiętać, będąc organizatorem sylwestra w domu, są atrakcje dla gości. Liczenie na to, że impreza rozkręci się sama, wiąże się z dużym ryzykiem totalnej klapy. Po godzinie lub dwóch może zrobić się nudno, a jeśli uczestnicy zabawy sylwestrowej słabo się znają – nawet niezręcznie. Na wszelki wypadek warto więc przygotować sobie plan działania. Na pewno przydadzą się planszówki, które potrafią pochłonąć towarzystwo nawet na cały wieczór. Trzeba mieć kilka gier do wyboru, by nie skazywać gości na coś, czego nie lubią. Popularnością cieszą się zwłaszcza: Mafia, Taboo, Gierki małżeńskie, Jungle speed. Świetne na takie okazje są też gry karciane, np. Flirt towarzyski, oraz zręcznościowo-logiczne, np. Jenga. Warto wykorzystać fakt, że koniec starego roku jest dla każdego przełomowym momentem, który nastraja do wspomnień i podsumowań. Na oddzielnych karteczkach można przygotować pytania, np. Co w minionym roku było dla ciebie największym wyzwaniem?, Które wydarzenie wspominasz jako najśmieszniejsze?, a następnie wrzucić je do miski i poprosić każdego, by coś wylosował i podzielił się z innymi swoją odpowiedzią. Drugim wariantem tej zabawy jest wypisanie na kartkach ważnych wydarzeń z ostatnich miesięcy i zachęcenie gości, by postarali się odgadnąć, kiedy miało to miejsce. Dla osoby, która okaże się najlepiej zorientowana, warto przygotować nagrodę. Oczywiście obowiązkowym punktem programu jest wyjście na oglądanie fajerwerków, ale na tym zabawa nie musi się kończyć. Nad ranem można zorganizować karaoke – kiedy każdy wypije kilka drinków, chętnie włączy się we wspólny śpiew.