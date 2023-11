Święto Dziękczynienia to jedno z najważniejszych amerykańskich świąt. Każdego roku rodziny spotykają się przy stole, by podziękować za najmilsze wydarzenia z mijającego roku. Na stole nie może zabraknąć pieczonego indyka i tradycyjnej szarlotki. Dzień Indyka wiąże się z innymi ciekawymi zwyczajami, które kształtowały się na przestrzeni lat. W jaki dzień wypada Święto Dziękczynienie w 2019 roku?

Święto Dziękczynienia - co to za święto?

Święto Dziękczynienia to najważniejsze święto w USA, które jest okazją do spotkań w gronie rodziny. Cała familia zasiada przy świątecznym stole pełnym tradycyjnych potraw. To czas wybaczania, zażegnywania sporów i kłótni. To również wspaniała okazja do podsumowania mijającego roku. Przez modlitwę i wspólnie świętowanie biesiadnicy dziękują za wszystkie dotychczasowe sukcesy i dobre chwile jakie ich spotkały w ostatnim czasie.

Święto Dziękczynienia 2019 - kiedy wypada?

Święto Dziękczynienia zawsze wypada pod koniec listopada, w tym roku będzie to dzień 28 listopada. To święto stałe, które zawsze wypada w czwarty czwartek miesiąca. Z kolei w Kanadzie obchodzone jest w drugi poniedziałek października. Święto obchodzone jest od 1621 roku na pamiątkę dożynek odbywających się w portowym mieście Plymouth.

Jak Amerykanie obchodzą Święto Dziękczynienia?

Najbardziej charakterystyczną tradycją Święta Dziękczynienia jest uroczysta kolacja z pieczonym indykiem w roli głównej. Rozpoczyna się ona podzieleniem ptaka przez głowę rodziny. W amerykańskich domach tego dnia zjada się w sumie ponad 46 miliona indyków. Na stołach pojawia się także placek dyniowy i szarlotka.

Z indykiem wiąże się inny świąteczny zwyczaj. Każdego roku prezydent USA ułaskawia jednego ptaka, oznacza to że nie wyląduje on na świątecznym stole. Tą tradycje oficjalnie ustanowił w 1989 roku George Bush, choć jej początków upatruje się dużo wcześniej. Wielu historyków uważa, że pierwszy indyk został oszczędzony w 1863 na prośbę Abrahama Lincolna. Ptak został uratowany przez jego syna, zostało mu nadane imię Jack i stał się jednym z domowników Białego Domu.

Kolejnym zwyczajem Święta Dziękczynienia jest rodzinne oglądanie amerykańskiego footballu. Tradycja ta rozpoczęła się w 1934 roku kiedy George Richards, właściciel klubu Detroit Lion, postanowił zorganizować mecz promujący ten sport właśnie w Dzień Indyka. Choć jego drużyna przegrała, do dzisiaj oglądanie footballu jest jedną z świątecznych tradycji.