Dekoracje świąteczne to nieodłączne elementy wystroju domu w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Wiele z nich można wykonać samodzielnie. Choinka z płatków kosmetycznych to bardzo efektowna i łatwa w przygotowaniu ozdoba, nawet dla najmłodszych dzieci. Wspólne kreatywne zabawy plastyczne to również sposób na zaangażowanie malucha w świąteczne przygotowania.

Wykonywanie prac plastycznych rewelacyjnie oddziałuje na wyobraźnię dziecka oraz rozwija jego zdolności manualne. Przyklejanie płatków kosmetycznych do stożka z kartki papieru to bezpieczna zabawa nawet dla maluchów. Aby urozmaicić dziecku spędzanie wolnego czasu, warto pomyśleć o różnego rodzaju dodatkowych dekoracjach, które można przykleić do choinki za pomocą kleju, np.: guziki, ozdoby z filcu, piórka czy kolorowy papier powycinany w dowolne kształty.

Choinka DIY z płatków kosmetycznych

Do przyklejania płatków kosmetycznych można użyć również kleju na gorąco, jednak wówczas nad zabawą musi czuwać osoba dorosła, aby dziecko nie poparzyło się.

Potrzebujesz:

czystej kartki z bloku technicznego lub innego sztywnego papieru,

płatków kosmetyczne (okrągłych),

kleju wikol,

brokatu w sprayu,

zszywacza do papieru (opcjonalnie)

dekoracji, np.: koralików, perełek, cekinów, kolorowych wstążek czy cienkich drucików kreatywnych LED.

Sposób przygotowania:

Przygotuj sztywną kartkę papieru, np. z bloku technicznego.

Papier zwiń na kształt stożka i zabezpiecz klejem bądź zszywaczem.

Przyklejanie płatków kosmetycznych zacznij do dołu przyszłej choinki smarując ją grubą warstwą kleju.

zacznij do dołu przyszłej choinki smarując ją grubą warstwą kleju. Płatki przyklejaj w taki sposób, aby poszczególne ich warstwy lekko nachodziły na siebie.

Ostatnie płatki, przed przyklejeniem, złóż na pół.

Gotową choinkę ozdób dowolnie wybranymi dekoracjami.

Jako bombki choinkowe doskonale sprawdzą się perełki i cekiny w różnych kolorach, które można kupić w każdej pasmanterii.

Aby choinka błyszczała się, spryskaj ją brokatem, a całość zabezpiecz lakierem do włosów (wówczas brokat nie obsypie się).

Wierzch świątecznego drzewka udekoruj mini gwiazdą lub zawiąż na nim kokardę.

Choinkę owiń cienkim drucikiem kreatywnym LED.

Gotowe!