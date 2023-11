Swędzenie oraz pieczenie skóry głowy mogą odczuwać zarówno dzieci, jak i dorośli. Zazwyczaj pierwszą przyczyną jest łupież. Wystarczy zmienić szampon, a problem znika. Jednak przy nasileniu się objawów warto udać się do lekarza, ponieważ jedną z najpoważniejszych przyczyn jest atopowe zapalenie skóry.

Poza głową, człowiek może odczuwać świąd zlokalizowany w innych częściach ciała, w tym na brwiach, co zazwyczaj jest schorzeniem pasożytniczym.

Swędzenie głowy - główne przyczyny

Główną przyczyną swędzenia głowy jest zazwyczaj łupież pospolity lub łojotokowy. Częściej białe płatki martwej skóry pojawiają się zimą, ponieważ skóra jest przesuszona. W przypadku łojotokowego łupieżu swędzenie może być bardziej intensywne niż przy łupieżu pospolitym. Przyczyną może być również łuszczyca, w której świąd występuje w niewielkim stopniu, jednak może obejmować także inne części ciała. Również w przypadku niedoczynności tarczycy można zauważyć niepokojące swędzenie głowy spowodowane zazwyczaj suchą skórą, która może się łuszczyć. Jedną z najpoważniejszych przyczyn nieprzyjemnego świądu jest atopowe zapalenie skóry. Przewlekła choroba zazwyczaj rozpoznawana jest w bardzo młodym wieku, a towarzyszącym jej objawem jest swędzenie i zliszajowacenie skóry na głowie. Jeśli ktoś zauważy kilka swędzących plam, z których wypadają włosy, może mieć do czynienia z grzybicą wywoływaną przez dermatofity. W przypadku dzieci, które przebywają w dużych grupach (przedszkolach czy szkołach), uporczywe drapanie się po głowie może być objawem wszawicy. Warto zobaczyć, czy na skórze malucha nie pojawiły się charakterystyczne zaczerwienione zgrubienia. Swędzenie głowy może mieć również podłoże nerwowe i nasilać się w stresujących sytuacjach. Do istotnych przyczyn można także zaliczyć alergię pokarmową, a także zapalenie mieszków włosowych.

Warto także wiedzieć, że swędzeniu głowy mogą towarzyszyć inne objawy:

pieczenie,

wypadanie włosów,

zaczerwienione grudki,

popękana skóra.

Swędzenie głowy - jak zmniejszyć częstotliwość i objawy?

W zależności od rodzaju swędzenia, można w różny sposób zmniejszyć niepokojące objawy. Podstawowym czynnikiem, który może odpowiadać za nieprzyjemny świąd, jest używanie grzebienia, który nie jest czysty. Warto dbać o akcesoria do włosów, na których mogą zbierać się bakterie. Poza tym, odczuwając lekki świąd oraz zauważając białe grudki pojawiające się na karku i ramionach, szczególnie widoczne na ciemnych ubraniach, warto zmienić szampon na bardziej delikatny. Najlepszym rozwiązaniem jest wybór preparatu, który nie obciąża podrażnionej skóry głowy i nie zawiera ceramidów czy silikonu. Szampon należy bardzo dokładnie spłukiwać, polewając włosy letnią wodą.. Czasami skóra głowy przyzwyczaja się do preparatów, dlatego kosmetyki do stylizacji powinny być wymienione na nowe. Poza tym, warto unikać suszarki, która może podrażniać skórę głowy i zwiększać stan zapalny. W miarę możliwości należy również unikać stresujących sytuacji, które mogą jedynie nasilać objawy. Warto również pić dużo wody, dzięki której skóra będzie nawilżona od wewnątrz. W przypadku nasilających się objawów, w tym wypadania włosów, warto udać się do trychologa, który ustali dokładną przyczynę świądu.