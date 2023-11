Najpopularniejsze przebrania karnawałowe dla dzieci co roku się zmieniają, tak jak zmieniają się idole maluchów. Wypożyczalnie strojów pękają w szwach – oprócz kostiumów można tam dostać dodatki: maski, kapelusze, korony... Aby stworzyć przebranie metodą DIY, czasem nie potrzeba nic prócz kolorowego kartonu.

Wypożyczenie kostiumu kosztuje 15–40 zł za trzy doby. Podobny może być koszt samodzielnego skompletowania stroju.

Stroje karnawałowe dla dziewczynek: Elsa i Anna

Dziewczynki uwielbiają być księżniczkami, ale nie takimi, które wyróżnia tylko korona na głowie. Prześcigają się, która z nich będzie bardziej podobna do filmowej Elsy, choć niektóre wolą przebrać się za Annę. Suknie inspirowane „Krainą lodu” to niekwestionowany hit zabaw choinkowych. Można je wykonać w domu ze starych ubrań w różnych odcieniach błękitu czy zieleni albo z kupionego w pasmanterii tiulu. Ta druga opcja nie wymaga nawet umiejętności szycia. Wystarczy mieć gumę krawiecką i opasać nią dziecko na wysokości łopatek (pod pachami) – to będzie góra sukienki. Następnie trzeba przywiązywać do gumki wstążki z grubego niebieskiego tiulu (lub zielonego, jeśli chcemy mieć strój Anny) – ciasno jedną obok drugiej – tak, by sięgały od łopatek aż do podłogi. Kiedy będą już obwiązane dookoła gumy, pozostaje zrobić pasek, który przytrzyma suknię pod biustem (najlepiej również z gumy). Może być ozdobiony śnieżynkami z papieru. Nie można też zapomnieć o kawałku białego tiulu na ramiona.

Stroje karnawałowe dla chłopców: Lord Vader, Minionek

Chłopcy ostatnio najchętniej przebierają się za postaci z „Gwiezdnych wojen”. Za maskę Lorda Vadera trzeba sporo zapłacić w sklepie, ale wycięta z brystolu także potrafi zrobić dobre wrażenie. Będzie się trzymała na głowie przez całą zabawę, jeśli przymocuje się nią cieniutką gumeczką. Za materiał do zrobienia peleryny może posłużyć kawałek czarnego materiału (np. ze starej spódnicy lub szala) albo bibuła. Przy tym przebraniu obowiązuje oczywiście total look. Furorę robi też przebranie Minionka. To idealna opcja dla chłopca, który ma w swojej szafie dżinsowe spodnie na szelkach i jednolitą żółtą bluzę z kapturem. Aby kostium był pełny, można dorzucić okrągłe okulary zrobione z kartonu i czarne rękawiczki.