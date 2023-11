Początek roku szkolnego jest czasem intensywnych poszukiwań przez rodziców zajęć dodatkowych dla swoich dzieci. Poza nauką języków, która stała się już normą, rodzicom zależy również na rozwoju dzieci pod kątem fizycznym. Propozycji ciekawych zajęć dla najmłodszych nie brakuje. Ważne jest również to, aby dokonany wybór odpowiadał dziecku i dawał mu satysfakcję.

Najlepszą sytuacją dla rodzica jest ta, w której dziecko samo wykazuje chęci aktywności sportowej i zależy mu na uprawianiu konkretnej dyscypliny. Obecnie jednak najmłodszym większą frajdę sprawiają gry komputerowe aniżeli aktywność fizyczna.

Dlaczego warto posłać dziecko na dodatkowe zajęcia sportowe?

Nawet jeżeli najmłodsi nie przepadają za sportem i nie chcą słyszeć o tego typu zajęciach dodatkowych, warto podjąć próbę namówienia na zmianę decyzji. Nie chodzi tu o nakaz uczęszczania na treningi, a bardziej wypracowanie kompromisu. Dzieci, które są wysyłane na zajęcia wbrew własnej woli zazwyczaj zupełnie się nie angażują i niekiedy nawet utrudniają trenerom ich prowadzenie. Prędzej czy później przygoda dziecka z treningami kończy się bez jakichkolwiek efektów, a rodzic może mieć poczucie przysłowiowego wyrzucenia pieniędzy w błoto.

Dzięki kompromisowi dziecko zdaje sobie sprawę z korzyści, jakie z niego wynikają i nawet jeśli sport nie będzie stał na pierwszym miejscu, to stanie się istotnym punktem w tygodniowym harmonogramie. Często bywa i tak, że nieco sceptycznie nastawione do aktywności fizycznej dzieci zmieniają swoje nastawienie po rozpoczęciu treningów. Miłość do sportu warto "zaszczepiać" u najmłodszych, ponieważ może przynieść to wiele korzyści, takich jak:

poprawa koordynacji ruchowej ,

, rozwój psychofizyczny,

wzmocnienie odporności organizmu,

nauka rywalizacji z rówieśnikami,

ułatwienie komunikacji z innymi dziećmi,

budowanie pewności siebie,

nauka wytrwałości i pokory,

rozwijanie wiedzy teoretycznej na temat danej dyscypliny.

Powyższe zalety wynikające z uprawiania sportu przez dzieci dotyczą zajęć w grupach. I dobrze wiedzieć, że do około 10. roku życia, taka forma treningów jest dla dzieci najbardziej atrakcyjna.

Propozycje dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci

Zdecydowanie największa oferta treningów jest dostępna w dużych miastach, w których infrastruktura sportowa jest rozwinięta na wysokim poziomie. Ciekawymi propozycjami sportowymi dla dzieci są:

piłka nożna,

pływanie,

taniec,

wspinaczka na ściankach,

sporty walki,

badminton,

tenis ziemny.