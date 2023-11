Współczesne rolety do okna i żaluzje mają bardzo podobne właściwości. Służą nie tylko do regulacji nasłonecznienia pomieszczeń, ale też pełnią rolę dekoracji. Wybór jednych i drugich jest bardzo szeroki. Dostępne są m.in. rolety weneckie, typu noc-dzień, żaluzje drewniane czy aluminiowe.

Dawniej ilość światła wpadającego po pomieszczenia przez okno można było regulować jedynie zasłonami. Współcześnie w tym celu najczęściej montuje się rolety albo żaluzje. Są one nie tylko funkcjonalne, ale mogą pełnić rolę dekoracyjną, komponując się z wystrojem wnętrza.

Rolety i żaluzje okienne – kontrola światła

Większą kontrolę nad dostępem promieni słonecznych do wnętrza dają żaluzje niż rolety. Pozwalają one na precyzyjnie regulowanie stopnia nasłonecznienia. Wśród rolet podobną funkcję mają rolety typu dzień-noc, tzw. duolight, które składają się z poziomych pasów przepuszczających światło i je zatrzymujących.

O wiele mniejsze możliwości kontrolowania ilości dostającego się do wnętrza światła dają rolety do okien, które można podnosić i opuszczać na dowolną wysokość, np. weneckie, rzymskie czy zwykłe rolety okienne w kasecie.

Współczesne rolety do okien i żaluzje są pokrywane z jednej strony specjalnym materiałem lub substancją, które odbijają światło słoneczne. Dzięki temu nie ma problemu nadmiernego nagrzewania pomieszczeń w słoneczne dni mimo zasłoniętych okien.

Czyszczenie rolet okiennych i żaluzji

Rolety do okna są łatwiejsze w utrzymaniu czystości niż żaluzje okienne, osiada na nich mniej kurzu i łatwiej go wyczyścić. Sprawia to, że rolety są lepsze dla alergików. Te w kasecie wystarczy co pewien czas przetrzeć ściereczką, typu noc-dzień można odkurzyć odkurzaczem lub także przetrzeć lekko wilgotną szmatką, a weneckie – da się zdemontować i uprać w pralce.

Czyszczenie żaluzji jest praco- i czasochłonne i najlepiej robić to przynajmniej raz na 2 tygodnie. Przy pomocy specjalnej miotełki można pozbyć się części kurzu, a następnie należy wilgotną szmatką przetrzeć wszystkie lamelki.

Rolety do okna a żaluzje – dopełnienie aranżacji wnętrza

Aluminiowe żaluzje okienne na moment wyszły z mody, ale wracają do niej z powodzeniem. Pasują zwłaszcza do nowoczesnych wnętrz, w których dominują szkło i metal oraz tworzywa sztuczne. Kolorystyka żaluzji aluminiowych jest ograniczona. Niewielki wybór kolorów jest także wśród żaluzji drewnianych, które mają odcienie naturalnego drewna lub bambusa. Drewniane lub bambusowe żaluzje okienne najlepiej pasują do okien w pomieszczeniach urządzonych tradycyjnie lub ekologicznie. Można zamontować je do wnętrz z prowansalskimi meblami czy choćby elementami z naturalnego drewna. Dzięki temu aranżacja będzie spójna.

Rolety dają więcej możliwości dopasowania do wnętrz, ponieważ występują nie tylko w wielu kolorach i wzorach, ale też typach. Rolety okienne w kasecie to najprostszy typ, sprawdzą się w pomieszczeniach o wystroju minimalistycznym, szczególnie jeśli przestrzeń okienna jest ograniczona. Ciekawym rozwiązaniem w takich przypadkach są też rolety rzymskie, które podczas zwijania tworzą ozdobną harmonijkę.

Rolety typu dzień-noc idealnie nadadzą się do sypialni. Do pokoju sypialnego sprawdzą się tez rolety zapewniające całkowite zaciemnienie.

Wybierając rolety, warto zwrócić uwagę na materiał, z jakiego są wykonane. Bardziej efektowne są tkaniny naturalne, ale trochę łatwiej utrzymać w czystości rolety z tkanin z domieszką włókien syntetycznych lub w całości z materiałów sztucznych.