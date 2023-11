Sos duński, czyli remulada, to idealny dodatek do wędlin, jajek czy grillowanych warzyw. Dressing przygotowuje się na bazie kiszonej kapusty, korniszonów, cebuli, majonezu oraz przyprawy curry. Sos majonezowy jest gęsty i aromatyczny. Doskonale sprawdza się zarówno do dań podawanych na gorąco, jak i na zimno.

Reklama

Sos duński to dość kaloryczny dodatek do dań, ponieważ 100 g produktu to prawie 340 kcal. Dressing jest źródłem kwasów nasyconych, węglowodanów oraz niewielkiej ilości białka. Sos majonezowy można kupić gotowy w sklepie lub przygotować samodzielnie z łatwo dostępnych składników, które z pewnością znajdą się w każdej kuchni, jak: ogórki, majonez, cebula, koperek czy przyprawa curry.

Przepis na sos duński, krok po kroku

Do przygotowania sosu duńskiego potrzeba majonezu. Można go kupić oczywiście w sklepie ale i przyrządzić samodzielnie, np. w wersji wegańskiej na 3 sposoby, wykorzystując do tego: mleko sojowe i sól typu manaka, orzechy nerkowca lub tofu i mango.

Składniki:

3 łyżki jogurtu greckiego lub naturalnego (wykorzystując jogurt grecki, sos będzie bardziej gęsty),

2 łyżki majonezu,

2 łyżeczki przyprawy curry,

1/2 cebuli,

mała garść kapusty kiszonej,

2 korniszony,

1 łyżka posiekanego koperku,

sól, pieprz do smaku,

łyżeczka soku wyciśniętego z cytryny (opcjonalnie, jeśli chcesz, aby sos był bardziej kwaśny).

Czas przygotowania: 10 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Kiszoną kapustę odsącz dokładnie z nadmiaru soku.

Cebulę, kapustę oraz korniszony pokrój jak najdrobniej i przełóż do niewielkiej miseczki.

Dodaj jogurt, majonez, posiekany koperek, curry i wymieszaj dokładnie wszystkie składniki ze sobą.

Dopraw solą i pieprzem do smaku.

Odstaw sos na godzinę do lodówki.

Smacznego!

Reklama

Sos duński Remulada - z czym podawać?

Duński sos majonezowy doskonale smakuje zarówno z potrawami podawanymi na gorąco, jak i na zimno. Dressing warzywny można dodawać do pieczonego mięsa bądź zastąpić nim ketchup i serwować z frytkami. Sos duński to również smaczny dodatek do jajek, różnego rodzaju wędlin, żółtego sera oraz warzyw surowych, grillowanych, gotowanych na parze czy pieczonych w piekarniku.