Świetną okazją do wspólnego spędzania czasu jest ubieranie choinki. Dzieci najbardziej lubią tworzyć łańcuchy, bombki czy ozdoby z masy solnej. Warto też zaangażować najmłodszych w prace przedświąteczne, takie jak gotowanie lub sprzątanie pokoju. Nauczy to ich odpowiedzialności i podkreśli ich rolę w domu. Dobrze jest też zaangażować je do przygotowywania prezentów dla bliskich, dzięki czemu rozbudzą swą kreatywność i pomysłowość.

Okres świąteczny jest niezwykłym czasem dla wszystkich dzieci. Jednak wiele z nich nudzi się, ponieważ rodzice skupiają się na domowych przygotowaniach. Warto zaangażować w ten proces dziecko, aby mogło zarówno pomagać rodzicom, jak i rozwijać swoją kreatywność.

Wspólne ubieranie choinki

Ubieranie choinki z całą rodziną jest magicznym wydarzeniem, na które czeka wiele dzieci. Przygotowując się do tego momentu, warto wykonać wspólnie z pociechami własne ozdoby choinkowe. Świetnie wyglądają dekoracje ze słodyczy lub leśnych dodatków. Ciekawym pomysłem jest też własnoręczne malowanie bombek. Ważne, aby nie dbać o perfekcjonizm tych ozdób tylko pozwolić sobie pobawić z dziećmi. Przez następne miesiące dekoracje choinkowe będą pamiątką tych uroczych chwil spędzonych razem. Najlepsze pomysły na ozdoby świąteczne to łańcuchy na choinkę, rzeźby z masy solnej czy kartki pocztowe. Przed zabraniem się za tworzenie dekoracji należy przygotować:

kolorowy papier,

klej,

nożyczki,

farbki,

bibułę,

brokat,

masę solną: mąka, woda, sól.

Prace świąteczne z dzieckiem

Warto angażować dziecko w różnego typu prace domowe adekwatne do jego wieku. Zajęcia można znaleźć zarówno dla 4-letniego dziecka, jak i dla 8-latka. Starsze dzieci mogą pomagać np. w lepieniu uszek i pierogów. Młodsze mogą odpowiadać za mieszanie potraw. Taki rodzaj pracy może wydłużyć przygotowania, jednak będzie to czas pełen śmiechu i zabawy. Dzięki temu silniej poczuje się też więzi rodzinne.

W kuchni należy zwrócić szczególną uwagę na:

nagrzane garnki i blachy – trzeba ustawić je z dala od dziecka, aby się nie poparzyło,

wszystkie ostre narzędzia, takie jak blender czy maszynka do mielenia maku,

ubranie dziecka – warto nałożyć mu fartuszek i związać włoski.

Ważne jest, aby dziecko czuło się odpowiedzialne za pewną część obowiązków domowych, dzięki czemu będzie bardziej dowartościowane. Musi wiedzieć, że jeśli ono nie wykona jakiegoś zadania, to nikt inny też go nie wykona. Jest to postawa rozwojowa, która uczy odpowiedzialności, samodzielności i pracowitości. Jednak nie należy mówić o tym dziecku w formie rozkazu: „posprzątaj pokój!”, tylko wytłumaczyć istotność tej czynności.

Wspólne ozdabianie domu i prezentów świątecznych

Świetnym pomysłem na święta jest wspólna dekoracja domu i ogrodu. Rozwieszając światełka na podwórku można powiedzieć dziecku, że dzięki temu św. Mikołaj łatwiej trafi do tego domu. Warto też przygotowywać prezenty wspólnie z dziećmi. Jest to okazja, aby mogły one wykazać się kreatywnością i oryginalnością. Rolą rodzica jest dopingowanie działań dzieci i pomoc w twórczej zabawie.

Śpiewanie kolęd podczas świąt

Śpiewanie kolęd wprowadza świąteczny nastrój i tworzy silniejsze więzi rodzinne. Nawet gdy w domu rodzinnym nie robiło się tego, warto się przełamać i nucić wraz z dziećmi te klasyczne melodie. Dobrze jest też dołączyć do tego instrumenty, takie jak bębenki lub dzwoneczki. Śpiewanie kolęd umuzykalnia dzieci oraz jest dla nich świetną zabawą.