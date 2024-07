Chociaż zdolności manualne dziecka w wieku 2 lat nie są jeszcze zbyt duże, to jest to dobry moment, żeby przydzielić mu pierwsze obowiązki. Z czasem zadania mogą być bardziej skomplikowane. Obowiązki dziecka powinny być dostosowane do jego wieku.

Reklama

Sprzątanie zabawek – pierwszy obowiązek dziecka

Dobrym pomysłem jest przydzielenie dziecku zadania uprzątnięcia zabawek po skończonej zabawie. Dzięki temu nauczy się ono sprzątać po sobie. Może też uda się uniknąć w przyszłości sytuacji, że przedmioty malucha będą porozkładane po całym mieszkaniu i zdominują tę przestrzeń. Zabawki do pudła czy na półkę może odkładać już 2-latek.

Zadania specjalne dla 2- i 3-latka

Dziecko w wieku 2 czy 3 lat może także wykonywać inne proste czynności, np. uczyć się ścielić łóżko czy ścierać kurze. Istotna jest systematyczność, ponieważ utrwala ona dobre nawyki i sprawia, że maluch pomaga coraz sprawniej i chętniej. Obowiązki dziecka można rozszerzyć też do nakrywania bądź sprzątania ze stołu. W tym wieku dobrze jest również zacząć uczyć pociechy samodzielności – dziecko zyskuje świadomość własnej odrębności i powinno móc decydować o sobie. Nie zaszkodzi wiec, jeśli będzie mogło wybrać to, w co chce się ubrać, chociaż wybór powinien być ograniczony przez rodzica.

Dziecko w wieku 4 i 5 lat może pomagać w kuchni

Z samodzielnym ścieleniem łóżka poradzi sobie już 4-latek, tym bardziej jeśli wcześniej uczył się, jak to robić. Natomiast 5-latek ma na tyle rozwinięte zdolności manualne, że może wykonywać proste i bezpieczne czynności w kuchni. Zajmujące będzie dla niego lepienie klusek, można poprosić go także o obranie jajka czy skomponowanie kanapek z przygotowanych wcześniej produktów. Trzeba pamiętać, żeby chwalić dziecko za wykonywanie obowiązków niezależnie od skutków tych działań.

Reklama

Dziecko ma coraz więcej obowiązków, gdy idzie do szkoły

W wieku 6 lat dziecko powinno potrafić samo się ubrać i rozpakować plecak. W ramach domowych obowiązków może też pod nadzorem osoby dorosłej podlać rośliny czy odkurzyć. Można poprosić je także o posegregowanie prania czy pozmiatanie podłogi. Jeśli w domu są zwierzęta, to dobra pora, by dziecko zaczęło się nimi opiekować. Karmienie czy czesanie kota lub psa albo sprzątanie klatki gryzoni nauczy go odpowiedzialności. Dziecko w wieku 6-8 lat szybko i łatwo się zniechęca, dlatego warto je ciągle chwalić i motywować.